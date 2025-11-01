لقطات نادرة تجمع انس نصري بوالدته "عزيزة" تخطف انظار الجمهور

وفي التفاصيل، شارك أنس نصري، شقيق الفنانة السورية أصالة ومدير أعمالها، مجموعة من الصور الجديدة التي جمعته بوالدته السيدة “عزيزة” عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، في لقطات اتسمت بالعفوية والحنان العائلي، وأظهرت عمق العلاقة التي تجمع الأم بابنها.
الصور، التي التقطت على ما يبدو في أجواء صباحية دافئة، حملت طابعاً إنسانياً أكثر من فني، حيث ظهرت “عزيزة” بابتسامة الأم الطيبة التي أحبها الجمهور منذ ظهورها الأول في كواليس حياة ابنتها أصالة، فيما بدا أنس غارقاً في مشاعر الامتنان والحب، ليكتب تعليقاً بسيطاً لكنه عميق المعنى: “في صباح و في صباح العزوز ❤️ أمي العظيمة الله يخليلي ياها”.
حصدت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تكريماً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، وذلك خلال احتفال رسمي أُقيم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث نالت وسام شرف ودكتوراه فخرية تقديراً لمسيرتها الإعلامية الطويلة ونجاحاتها التي تجاوزت حدود لبنان لتصل إلى العالم العربي.
نشر الفنان اللبناني جورج خباز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة نادرة تعود إلى طفولته، مسترجعًا ذكريات صباه في الثمانينيات.
تحولت ليلة وداع بين الممثلة التركية سيفيم أردوغان وحبيبها السابق إلى قضية احتيال هزت الرأي العام في تركيا، بعد أن تعرّضت نجمة مسلسل “شراب التوت” لسرقة مبلغ كبير من حسابها المصرفي على يد شريكها السابق أكين.