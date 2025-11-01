لقطات نادرة تجمع انس نصري بوالدته "عزيزة" تخطف انظار الجمهور

وفي التفاصيل، شارك ، شقيق الفنانة ومدير أعمالها، مجموعة من الصور الجديدة التي جمعته بوالدته السيدة “عزيزة” عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، في لقطات اتسمت بالعفوية والحنان العائلي، وأظهرت عمق العلاقة التي تجمع الأم بابنها.

الصور، التي التقطت على ما يبدو في أجواء صباحية دافئة، حملت طابعاً إنسانياً أكثر من فني، حيث ظهرت “عزيزة” بابتسامة الأم التي أحبها الجمهور منذ ظهورها الأول في كواليس حياة ابنتها أصالة، فيما بدا أنس غارقاً في مشاعر الامتنان والحب، ليكتب تعليقاً بسيطاً لكنه عميق المعنى: “في و في صباح العزوز ❤️ أمي العظيمة يخليلي ياها”.