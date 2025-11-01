بيلي إيليش تتبرع بـ11.5 مليون دولار لدعم البيئة والعدالة الغذائية

وخلال تسلّمها جائزة “مبتكرة العام في الموسيقى”، وجّهت إيليش رسالة قوية إلى الأثرياء الحاضرين، من بينهم ، دعتهم فيها إلى استثمار ثرواتهم في خدمة الإنسانية، قائلة: “تبرعوا بأموالكم… يحتاج مساعدتكم.”

وقد حظي موقفها بتفاعل واسع على ، حيث وصفه الجمهور بأنه صرخة ضمير تعكس الدور الحيوي للفنانين في دعم التغيير الاجتماعي والبيئي.

تبرع إيليش يأتي في إطار نشاطها المستمر في العمل الخيري والمبادرات البيئية، مؤكدًة التزامها باستخدام مكانتها وشهرتها للتأثير الإيجابي على المجتمع والعالم.