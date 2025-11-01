بيلي إيليش تتبرع بـ11.5 مليون دولار لدعم البيئة والعدالة الغذائية

وخلال تسلّمها جائزة “مبتكرة العام في الموسيقى”، وجّهت إيليش رسالة قوية إلى الأثرياء الحاضرين، من بينهم مارك زوكربيرغ، دعتهم فيها إلى استثمار ثرواتهم في خدمة القضايا الإنسانية، قائلة: “تبرعوا بأموالكم… العالم يحتاج مساعدتكم.”
وقد حظي موقفها بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه الجمهور بأنه صرخة ضمير تعكس الدور الحيوي للفنانين في دعم التغيير الاجتماعي والبيئي.
تبرع إيليش يأتي في إطار نشاطها المستمر في العمل الخيري والمبادرات البيئية، مؤكدًة التزامها باستخدام مكانتها وشهرتها للتأثير الإيجابي على المجتمع والعالم.
حصدت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تكريماً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، وذلك خلال احتفال رسمي أُقيم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث نالت وسام شرف ودكتوراه فخرية تقديراً لمسيرتها الإعلامية الطويلة ونجاحاتها التي تجاوزت حدود لبنان لتصل إلى العالم العربي.
نشر الفنان اللبناني جورج خباز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة نادرة تعود إلى طفولته، مسترجعًا ذكريات صباه في الثمانينيات.
تحولت ليلة وداع بين الممثلة التركية سيفيم أردوغان وحبيبها السابق إلى قضية احتيال هزت الرأي العام في تركيا، بعد أن تعرّضت نجمة مسلسل “شراب التوت” لسرقة مبلغ كبير من حسابها المصرفي على يد شريكها السابق أكين.