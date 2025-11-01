عبد الله السدحان يخرج عن صمته ويرد بحزم على انتقادات ظهوره مع زوجته

وفي أول ردّ له، خرج السدحان عن صمته بتصريح صريح حمل طابع الحزم والاحترام، قائلاً: “ما اهتميت، هي زوجتي ماني جايبها من الشارع. امرأة محترمة تصلي وتصوم مثلها مثل الآخرين، وش المشكلة لاجبتها وحطيتها جنبي؟ لكن لو مشيت مع امرأة لا تمتّ لي بصلة حتى لو كانت زميلة، هنا يكون الخجل”.

تصريحه نال إعجاب عدد كبير من جمهوره الذين أثنوا على صراحته ودفاعه عن حياته الخاصة، معتبرين أن موقفه يُعبّر عن قيم الاحترام والالتزام التي عُرف بها الفنان منذ بداياته. في المقابل، تساءل البعض عن سبب موجة الانتقادات أساساً، معتبرين أن ظهور الفنان إلى جانب زوجته أمر طبيعي لا يستحق الجدل في مجتمع يشهد انفتاحاً متزايداً في المجالين الفني والاجتماعي.