4 آب "الحقيقة الضائعة"
عبد الله السدحان يخرج عن صمته ويرد بحزم على انتقادات ظهوره مع زوجته
عبد الله السدحان يخرج عن صمته ويرد بحزم على انتقادات ظهوره مع زوجته
A-
A+

عبد الله السدحان يخرج عن صمته ويرد بحزم على انتقادات ظهوره مع زوجته

فن

2025-11-01 | 08:25
عبد الله السدحان يخرج عن صمته ويرد بحزم على انتقادات ظهوره مع زوجته
Aljadeed
عبد الله السدحان يخرج عن صمته ويرد بحزم على انتقادات ظهوره مع زوجته

أثار الفنان السعودي القدير عبدالله السدحان جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة له برفقة زوجته في مناسبة عامة، ما دفع بعض المتابعين إلى توجيه تعليقات ناقدة اعتبرها غير مبررة.

وفي أول ردّ له، خرج السدحان عن صمته بتصريح صريح حمل طابع الحزم والاحترام، قائلاً: "ما اهتميت، هي زوجتي ماني جايبها من الشارع. امرأة محترمة تصلي وتصوم مثلها مثل الآخرين، وش المشكلة لاجبتها وحطيتها جنبي؟ لكن لو مشيت مع امرأة لا تمتّ لي بصلة حتى لو كانت زميلة، هنا يكون الخجل".

تصريحه نال إعجاب عدد كبير من جمهوره الذين أثنوا على صراحته ودفاعه عن حياته الخاصة، معتبرين أن موقفه يُعبّر عن قيم الاحترام والالتزام التي عُرف بها الفنان منذ بداياته. في المقابل، تساءل البعض عن سبب موجة الانتقادات أساساً، معتبرين أن ظهور الفنان إلى جانب زوجته أمر طبيعي لا يستحق الجدل في مجتمع يشهد انفتاحاً متزايداً في المجالين الفني والاجتماعي.

اقرأ ايضا في فن

ليلى عبد اللطيف تتوّج مسيرتها بتكريم جديد في مصر
09:16

ليلى عبد اللطيف تتوّج مسيرتها بتكريم جديد في مصر

حصدت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تكريماً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، وذلك خلال احتفال رسمي أُقيم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث نالت وسام شرف ودكتوراه فخرية تقديراً لمسيرتها الإعلامية الطويلة ونجاحاتها التي تجاوزت حدود لبنان لتصل إلى العالم العربي.

09:16

ليلى عبد اللطيف تتوّج مسيرتها بتكريم جديد في مصر

حصدت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تكريماً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، وذلك خلال احتفال رسمي أُقيم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث نالت وسام شرف ودكتوراه فخرية تقديراً لمسيرتها الإعلامية الطويلة ونجاحاتها التي تجاوزت حدود لبنان لتصل إلى العالم العربي.

جورج خباز ينشر صورة نادرة لطفولته ويسترجع ذكريات الثمانينيات
09:10

جورج خباز ينشر صورة نادرة لطفولته ويسترجع ذكريات الثمانينيات

نشر الفنان اللبناني جورج خباز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة نادرة تعود إلى طفولته، مسترجعًا ذكريات صباه في الثمانينيات.

09:10

جورج خباز ينشر صورة نادرة لطفولته ويسترجع ذكريات الثمانينيات

نشر الفنان اللبناني جورج خباز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة نادرة تعود إلى طفولته، مسترجعًا ذكريات صباه في الثمانينيات.

سرقة 225 ألف ليرة من حساب سيفيم أردوغان على يد حبيبها السابق
09:06

سرقة 225 ألف ليرة من حساب سيفيم أردوغان على يد حبيبها السابق

تحولت ليلة وداع بين الممثلة التركية سيفيم أردوغان وحبيبها السابق إلى قضية احتيال هزت الرأي العام في تركيا، بعد أن تعرّضت نجمة مسلسل "شراب التوت" لسرقة مبلغ كبير من حسابها المصرفي على يد شريكها السابق أكين.

09:06

سرقة 225 ألف ليرة من حساب سيفيم أردوغان على يد حبيبها السابق

تحولت ليلة وداع بين الممثلة التركية سيفيم أردوغان وحبيبها السابق إلى قضية احتيال هزت الرأي العام في تركيا، بعد أن تعرّضت نجمة مسلسل “شراب التوت” لسرقة مبلغ كبير من حسابها المصرفي على يد شريكها السابق أكين.

ليلى عبد اللطيف تتوّج مسيرتها بتكريم جديد في مصر
09:16
جورج خباز ينشر صورة نادرة لطفولته ويسترجع ذكريات الثمانينيات
09:10
سرقة 225 ألف ليرة من حساب سيفيم أردوغان على يد حبيبها السابق
09:06
بيلي إيليش تتبرع بـ11.5 مليون دولار لدعم البيئة والعدالة الغذائية
08:59

