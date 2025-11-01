سرقة 225 ألف ليرة من حساب سيفيم أردوغان على يد حبيبها السابق

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان أكين يمر بضائقة مالية ويطلب من سيفيم مساعدات متكررة رغم بطالته، ما دفعها إلى الاقتراض من والدتها لتلبية احتياجاته. وفي الليلة التي جمعتهما قبل الانفصال، حضر إلى منزلها، وتناولا المشروبات معًا، قبل أن تغفو الممثلة تحت تأثير .

استغل أكين غياب وعيها لفتح هاتفها المحمول والدخول إلى حسابها البنكي، حيث حوّل 225 ألف ليرة تركية إلى حسابه الشخصي، ثم غادر المنزل مصطحبًا الهاتف معه.

وعقب اكتشاف الحادثة، سارعت سيفيم لإغلاق حسابها البنكي، وتم استرجاع المبلغ لاحقًا، لكنها أصرت على متابعة القضية قانونيًا. في إسطنبول وجهت إلى أكين تهم “السرقة من داخل مبنى” و**“السرقة عبر أنظمة المعلومات”**، مطالبةً بعقوبة تتراوح بين خمس وعشر سنوات سجن.

القضية لا تزال قيد النظر أمام في إسطنبول، ومن المتوقع عقد أولى الجلسات خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن سيفيم تجسد شخصية “ليمان” في المسلسل الشهير “شراب التوت” المعروض على Show TV، ما زاد من اهتمام الجمهور بالقضية ومتابعتها على نطاق واسع على ومنصات التواصل الاجتماعي.