سرقة 225 ألف ليرة من حساب سيفيم أردوغان على يد حبيبها السابق
سرقة 225 ألف ليرة من حساب سيفيم أردوغان على يد حبيبها السابق
سرقة 225 ألف ليرة من حساب سيفيم أردوغان على يد حبيبها السابق

فن

2025-11-01 | 09:06
سرقة 225 ألف ليرة من حساب سيفيم أردوغان على يد حبيبها السابق
سرقة 225 ألف ليرة من حساب سيفيم أردوغان على يد حبيبها السابق

تحولت ليلة وداع بين الممثلة التركية سيفيم أردوغان وحبيبها السابق إلى قضية احتيال هزت الرأي العام في تركيا، بعد أن تعرّضت نجمة مسلسل “شراب التوت” لسرقة مبلغ كبير من حسابها المصرفي على يد شريكها السابق أكين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان أكين يمر بضائقة مالية ويطلب من سيفيم مساعدات متكررة رغم بطالته، ما دفعها إلى الاقتراض من والدتها لتلبية احتياجاته. وفي الليلة الأخيرة التي جمعتهما قبل الانفصال، حضر إلى منزلها، وتناولا المشروبات معًا، قبل أن تغفو الممثلة تحت تأثير الكحول.

استغل أكين غياب وعيها لفتح هاتفها المحمول والدخول إلى حسابها البنكي، حيث حوّل 225 ألف ليرة تركية إلى حسابه الشخصي، ثم غادر المنزل مصطحبًا الهاتف معه.

وعقب اكتشاف الحادثة، سارعت سيفيم لإغلاق حسابها البنكي، وتم استرجاع المبلغ لاحقًا، لكنها أصرت على متابعة القضية قانونيًا. النيابة العامة في إسطنبول وجهت إلى أكين تهم “السرقة من داخل مبنى” و**“السرقة عبر أنظمة المعلومات”**، مطالبةً بعقوبة تتراوح بين خمس وعشر سنوات سجن.

القضية لا تزال قيد النظر أمام المحكمة الجنائية في إسطنبول، ومن المتوقع عقد أولى الجلسات خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن سيفيم أردوغان تجسد شخصية “ليمان” في المسلسل التركي الشهير “شراب التوت” المعروض على قناة Show TV، ما زاد من اهتمام الجمهور بالقضية ومتابعتها على نطاق واسع على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

