صبري فواز يرد على منتقدي المتحف المصري الكبير: "ليس للنقاش"
صبري فواز يرد على منتقدي المتحف المصري الكبير: "ليس للنقاش"
صبري فواز يرد على منتقدي المتحف المصري الكبير: "ليس للنقاش"

فن

2025-11-02 | 05:45
صبري فواز يرد على منتقدي المتحف المصري الكبير: "ليس للنقاش"
Aljadeed
صبري فواز يرد على منتقدي المتحف المصري الكبير: "ليس للنقاش"

رد الفنان صبري فواز بحزم على الانتقادات التي طالت افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكّدًا أن هذا الحدث يمثل محطة فارقة بين من يقدّرون قيمة الوطن وتاريخه ومن يسعون للتقليل من منجزاته الحضارية.

 

واعتبر فواز أن افتتاح المتحف "ليس قضية قابلة للنقاش، بل إنجازًا عظيمًا ومتفق عليه"، مضيفًا أن من يهاجمون الحدث هم "ناس مش مننا" واصفًا إياهم بأنهم "غرباء عن روح مصر".

وفي سياق متصل، أعرب فواز عن دعمه الكامل لابنته صبا بعد الجدل الذي أثير حول إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، حيث نشر صورة تجمعه بها معلقًا عليها بكلمات "الحب كله".

 

كما هاجم منتقديها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن جمهور السوشيال ميديا يختلف عن الشعب المصري الأصيل، واصفًا المتابعين السلبيين بأنهم "كذّابون، منافقون، وعديمو الذوق والأخلاق".

