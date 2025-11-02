صبري فواز يرد على منتقدي المتحف المصري الكبير: "ليس للنقاش"

واعتبر أن افتتاح المتحف "ليس قضية قابلة للنقاش، بل إنجازًا عظيمًا ومتفق عليه"، مضيفًا أن من يهاجمون هم "ناس مش مننا" واصفًا إياهم بأنهم "غرباء عن روح مصر".

وفي سياق متصل، أعرب فواز عن دعمه الكامل لابنته صبا بعد الجدل الذي أثير حول إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، حيث نشر صورة تجمعه بها معلقًا عليها بكلمات "الحب كله".

كما هاجم منتقديها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن جمهور يختلف عن الشعب المصري الأصيل، واصفًا المتابعين السلبيين بأنهم "كذّابون، منافقون، وعديمو الذوق والأخلاق".