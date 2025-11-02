الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أول صورة لـ شون ديدي كومبز من السجن بعد الحكم بحبسه 50 شهرًا
أول صورة لـ شون ديدي كومبز من السجن بعد الحكم بحبسه 50 شهرًا
A-
A+

أول صورة لـ شون ديدي كومبز من السجن بعد الحكم بحبسه 50 شهرًا

فن

2025-11-02 | 06:54
أول صورة لـ شون ديدي كومبز من السجن بعد الحكم بحبسه 50 شهرًا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أول صورة لـ شون ديدي كومبز من السجن بعد الحكم بحبسه 50 شهرًا

كشفت مجلة بيبول الأمريكية عن أول صورة رسمية لمغني الراب ورجل الأعمال الشهير شون ديدي كومبز، وذلك بعد مرور نحو أربعة أشهر على صدور الحكم بحبسه في قضايا فدرالية.

ووفقًا للتقرير، التُقطت الصورة داخل ساحة سجن FCI Fort Dix بولاية نيوجيرسي، حيث نُقل مؤخرًا لقضاء ما تبقى من محكوميته. وظهر ديدي، البالغ من العمر 55 عامًا، في اللقطة وهو ينظر إلى الأفق مرتديًا سترة زرقاء داكنة وقبعة صوفية، وقد بدت على وجهه علامات الإرهاق بينما غزا الشيب لحيته، ما منح الصورة طابعًا مختلفًا تمامًا عن إطلالاته السابقة المليئة بالبريق والشهرة.

وكان القضاء الأمريكي قد أصدر حكمًا بسجنه 50 شهرًا بعد إدانته بتهم تتعلق بنقل أفراد بين الولايات لأغراض غير قانونية، فيما تم إسقاط التهم الأشد خطورة، مثل الاتجار الجنسي والابتزاز، التي كانت قد تهدده بالسجن المؤبد.

وأوضحت “بيبول” أن ديدي يعيش داخل وحدة جماعية في السجن، حيث يبدأ يومه في السادسة صباحًا بوجبة بسيطة تتكون من الشوفان وخبز القمح والفواكه والقهوة، فيما تتنوع وجباته اليومية بين فاهيتا الدجاج، الأرز، العدس، البطاطا المهروسة، والخضار المشكّلة.

وخلال فترة احتجازه السابقة في مركز بروكلين، أطلق ديدي برنامجًا تعليميًا بعنوان “لعبة مجانية مع ديدي” لتدريب السجناء على مفاهيم ريادة الأعمال، قبل نقله إلى نيوجيرسي.

من جانب آخر، قدم فريقه القانوني استئنافًا رسميًا للطعن في الحكم، مطالبين بنقله إلى سجن منخفض الحراسة يتيح له الالتحاق ببرنامج علاجي خاص بالإدمان. ووفق مكتب السجون الفدرالي، يُتوقع الإفراج عن شون ديدي كومبز في 8 مايو 2028، مع احتمال تقليص المدة استنادًا إلى سلوكه الجيد خلف القضبان.

 
 
https://pbs.twimg.com/media/G4sw3WJX0AQORz3?format=png&name=small

اقرأ ايضا في فن

الأمريكي كول يونغ يتوّج بلقب العالم في "Power Slap 17" ضمن موسم الرياض
07:11

الأمريكي كول يونغ يتوّج بلقب العالم في "Power Slap 17" ضمن موسم الرياض

اختُتمت منافسات بطولة Power Slap 17 على أرض محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، في ليلة مليئة بالإثارة والقوة شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا ومواجهات متقاربة المستوى بين أبرز نجوم اللعبة من مختلف دول العالم.

07:11

الأمريكي كول يونغ يتوّج بلقب العالم في "Power Slap 17" ضمن موسم الرياض

اختُتمت منافسات بطولة Power Slap 17 على أرض محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض، في ليلة مليئة بالإثارة والقوة شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا ومواجهات متقاربة المستوى بين أبرز نجوم اللعبة من مختلف دول العالم.

كاردي بي تثير الجدل باعترافها: لم أغسل شعري منذ 3 أشهر!
07:08

كاردي بي تثير الجدل باعترافها: لم أغسل شعري منذ 3 أشهر!

أحدثت النجمة الأميركية كاردي بي ضجة كبيرة بعد اعتراف غير متوقع خلال بث مباشر على إنستغرام، كشفت فيه أنها لم تغسل شعرها منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أثار موجة واسعة من التعليقات بين الصدمة والسخرية.

07:08

كاردي بي تثير الجدل باعترافها: لم أغسل شعري منذ 3 أشهر!

أحدثت النجمة الأميركية كاردي بي ضجة كبيرة بعد اعتراف غير متوقع خلال بث مباشر على إنستغرام، كشفت فيه أنها لم تغسل شعرها منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أثار موجة واسعة من التعليقات بين الصدمة والسخرية.

كريستيانو رونالدو يحتفل بالعرضة السعودية بعد قيادة النصر للفوز على الفيحاء
07:00

كريستيانو رونالدو يحتفل بالعرضة السعودية بعد قيادة النصر للفوز على الفيحاء

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مجددًا في السعودية، بعدما قاد فريقه النصر للفوز على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

07:00

كريستيانو رونالدو يحتفل بالعرضة السعودية بعد قيادة النصر للفوز على الفيحاء

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار مجددًا في السعودية، بعدما قاد فريقه النصر للفوز على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

اخترنا لك
الأمريكي كول يونغ يتوّج بلقب العالم في "Power Slap 17" ضمن موسم الرياض
07:11
كاردي بي تثير الجدل باعترافها: لم أغسل شعري منذ 3 أشهر!
07:08
كريستيانو رونالدو يحتفل بالعرضة السعودية بعد قيادة النصر للفوز على الفيحاء
07:00
صبري فواز يرد على منتقدي المتحف المصري الكبير: "ليس للنقاش"
05:45

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025