أول صورة لـ شون ديدي كومبز من السجن بعد الحكم بحبسه 50 شهرًا

ووفقًا للتقرير، التُقطت الصورة داخل سجن FCI Fort Dix بولاية نيوجيرسي، حيث نُقل مؤخرًا لقضاء ما تبقى من محكوميته. وظهر ديدي، البالغ من العمر 55 عامًا، في اللقطة وهو ينظر إلى الأفق مرتديًا سترة زرقاء داكنة وقبعة صوفية، وقد بدت على وجهه علامات الإرهاق بينما غزا الشيب لحيته، ما منح الصورة طابعًا مختلفًا تمامًا عن إطلالاته السابقة المليئة بالبريق والشهرة.

وكان الأمريكي قد أصدر حكمًا بسجنه 50 شهرًا بعد إدانته بتهم تتعلق بنقل أفراد بين الولايات لأغراض غير قانونية، فيما تم إسقاط التهم الأشد خطورة، مثل الاتجار الجنسي والابتزاز، التي كانت قد تهدده بالسجن المؤبد.

وأوضحت “بيبول” أن ديدي يعيش داخل وحدة جماعية في السجن، حيث يبدأ يومه في السادسة صباحًا بوجبة بسيطة تتكون من الشوفان وخبز القمح والفواكه والقهوة، فيما تتنوع وجباته اليومية بين فاهيتا الدجاج، ، العدس، البطاطا المهروسة، والخضار المشكّلة.

وخلال فترة احتجازه السابقة في مركز ، أطلق ديدي برنامجًا تعليميًا بعنوان “لعبة مجانية مع ديدي” لتدريب السجناء على مفاهيم ريادة الأعمال، قبل نقله إلى نيوجيرسي.

من جانب آخر، قدم فريقه القانوني استئنافًا رسميًا للطعن في الحكم، مطالبين بنقله إلى سجن منخفض الحراسة يتيح له الالتحاق ببرنامج علاجي خاص بالإدمان. ووفق مكتب السجون الفدرالي، يُتوقع الإفراج عن شون ديدي كومبز في 8 2028، مع احتمال تقليص المدة استنادًا إلى سلوكه الجيد خلف القضبان.