كريستيانو رونالدو يحتفل بالعرضة السعودية بعد قيادة النصر للفوز على الفيحاء

وبعد انتهاء المباراة، ظهر "الدون" وهو يرتدي العقال السعودي ويؤدي رقصة العرضة التقليدية وسط تفاعل جماهيري واسع، في سرعان ما اجتاح منصات التواصل الاجتماعي وتحول إلى حديث الشارع الرياضي. واعتبر كثيرون أن احتفاله العفوي يعكس اندماجه الحقيقي مع الثقافة ، وتقديره الكبير لجماهير النصر التي دعمت انتقاله منذ انضمامه للفريق.

على الصعيد الفني، واصل رونالدو تألقه اللافت، حيث سجل هدفي اللقاء؛ الأول في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة، والثاني في الوقت القاتل من ركلة جزاء بالدقيقة 90+2، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة أبقته في صدارة ترتيب الدوري.

الجماهير عبر منصات التواصل امتلأت بعبارات الإعجاب والفخر بأداء رونالدو وتصرفاته داخل الملعب وخارجه، حيث كتب أحد المشجعين: "رونالدو ما يمثل النصر بس، يمثل السعودية كلها ." فيما أشار آخر إلى أن النجم "أثبت أنه أصبح واحدًا منا فعلاً."

وبهذا الفوز، عزز النصر موقعه في صدارة الترتيب، فيما رفع رونالدو رصيده إلى ثمانية أهداف في البطولة، مؤكداً أنه لا يزال الرقم الصعب في ملاعب رغم بلوغه سن الأربعين، ومثبتًا قدرته على الجمع بين الأداء الراقي والكاريزما التي لا تخفت مع مرور الوقت.

ويبدو أن تأثير رونالدو لم يقتصر على الملعب فقط، بل امتد إلى تعزيز الروح الجماهيرية والهوية الثقافية في السعودية، مما يجعل من كل مباراة يخوضها حدثًا رياضيًا وثقافيًا يجذب اهتمام عشاق كرة القدم في المنطقة والعالم.