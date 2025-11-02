كاردي بي تثير الجدل باعترافها: لم أغسل شعري منذ 3 أشهر!

وظهرت أمام الكاميرا مبتسمة وهي تقول: "بصراحة ما غسلت شعري من شهرين… لا، يمكن من ثلاثة أشهر!"، قبل أن تضيف ضاحكة: "أكيد صار في بيض صراصير أو بعوض في شعري من كثر ما تركته!"، لتتحول عبارتها إلى موضوع ساخر تصدّر .

وفي حين اعتقد بعض المتابعين أنها تمزح كعادتها، تساءل آخرون إن كانت صادقة فعلاً، خصوصًا أن ظهورها جاء بعد فترة طويلة من الانشغال بالمحاكم وجلسات التصوير. لاحقًا، أوضحت بي خلال البث أنها تخطط للعودة إلى العناية بشعرها قريبًا، قائلة إنها ستبدأ "بتدليك فروة الرأس بالزيوت قبل غسله وتضفيره كما كانت تفعل سابقًا".

وأضافت أن انشغالاتها الكثيرة، وخصوصًا خلال فترة حملها بطفلها الرابع من لاعب الأميركية ستيفون ديغز، جعلتها تهمل روتينها الجمالي مؤقتًا.

هذا الاعتراف الطريف تحول إلى مادة دسمة على منصات التواصل، حيث انقسم الجمهور بين من انتقد إهمالها للنظافة الشخصية، ومن دافع عنها مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تستخدم الشعر المستعار، ما قد يفسّر قلة اهتمامها بشعرها الطبيعي.

ورغم الجدل، أثبتت كاردي بي مجددًا قدرتها على جذب الأنظار حتى بأبسط التفاصيل، بأسلوبها الصريح والعفوي الذي يجعل كل تصريح لها حدثًا بحد ذاته، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الشخصيات الفنية المثيرة للجدل والإعجاب في الوقت نفسه.