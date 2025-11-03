ايقاف مسلسل حب ودموع.. ما السبب؟

وبحسب الصحافية ألطونتاش، فإن المسلسل الذي جمع وباريش أردوتش لم ينجح في منافسة الأعمال الأخرى هذا الموسم رغم الترويج الكبير له.

وأشارت التقارير إلى أن انسحاب الكاتبة ديلارا باموق بعد الحلقة الثالثة تسبب في ارتباك بالسيناريو وتأجيل التصوير، إضافة إلى خلافات داخلية في فريق العمل، ما أدى في النهاية إلى فشل محاولات إنقاذ المشروع.

وتحكي القصة عن علاقة حب معقدة بين "ميرا"، الفتاة الثرية، و"سليم"، المحامي القادم من طبقة متواضعة، حيث يتحول حبهما إلى صراع مؤلم بفعل الفوارق الطبقية والأسرار القديمة.