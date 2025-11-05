جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين

وخلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي سيث دوين على "CBS News"، قال : "الجميع ينزعج عندما أقول إنني لم أختلف مع زوجتي على شيء منذ بداية زواجنا، لكن الحقيقة أننا لم نتشاجر مطلقًا ولم يحدث بيننا أي جدال".

وأضاف أن سر انسجامهما يكمن في بساطة التعامل والنضج، موضحًا: "عندما تكون أصغر سنًّا، تريد أن تكون على حق في كل شيء، حتى في لون طلاء الجدار. أما فأقول لنفسي: إذا أرادت أن تختار الأحمر، فليكن، لم يعد الأمر مهماً بالنسبة إليّ".

وأشار كلوني إلى أن الوعي المتبادل والنضج ساعدا في بناء علاقة قائمة على الاحترام والدعم المتبادَل، مضيفًا: "تصل إلى مرحلة تدرك فيها أن الغضب من التفاصيل الصغيرة لا يستحق العناء. لدينا علاقة مذهلة لأن كلاً منا يدعم الآخر بشكل كبير، وببساطة لا أهتم بالتفاصيل".

يُذكر أن علاقة وأمل بدأت عام 2013، وتحولت إلى حب متين، حتى فاجأ جورج حبيبته في عام 2014 بطلب الزواج بطريقة رومانسية. وفي سبتمبر من نفس العام احتفلا بزفافهما الأسطوري في مدينة بحضور نخبة من النجوم والأصدقاء المقربين. وفي 2017، استقبلا توأمهما ألكسندر وإيلا، لتكتمل قصة حياة بالحب والاستقرار العائلي.