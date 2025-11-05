الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين
جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين
A-
A+

جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين

فن

2025-11-05 | 08:14
جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جورج كلوني يكشف سر انسجامه الكامل مع زوجته أمل علم الدين

كشف الممثل جورج كلوني عن سر الانسجام التام الذي يجمعه بزوجته المحامية أمل علم الدين كلوني، مؤكدًا أنهما لم يختبرا أي خلاف منذ بداية زواجهما.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي سيث دوين على قناة "CBS News"، قال كلوني: "الجميع ينزعج عندما أقول إنني لم أختلف مع زوجتي على شيء منذ بداية زواجنا، لكن الحقيقة أننا لم نتشاجر مطلقًا ولم يحدث بيننا أي جدال".

وأضاف أن سر انسجامهما يكمن في بساطة التعامل والنضج، موضحًا: "عندما تكون أصغر سنًّا، تريد أن تكون على حق في كل شيء، حتى في لون طلاء الجدار. أما اليوم فأقول لنفسي: إذا أرادت أن تختار الأحمر، فليكن، لم يعد الأمر مهماً بالنسبة إليّ".

وأشار كلوني إلى أن الوعي المتبادل والنضج ساعدا في بناء علاقة قائمة على الاحترام والدعم المتبادَل، مضيفًا: "تصل إلى مرحلة تدرك فيها أن الغضب من التفاصيل الصغيرة لا يستحق العناء. لدينا علاقة مذهلة لأن كلاً منا يدعم الآخر بشكل كبير، وببساطة لا أهتم بالتفاصيل".

يُذكر أن علاقة جورج وأمل بدأت عام 2013، وتحولت إلى حب متين، حتى فاجأ جورج حبيبته في عام 2014 بطلب الزواج بطريقة رومانسية. وفي سبتمبر من نفس العام احتفلا بزفافهما الأسطوري في مدينة البندقية الإيطالية بحضور نخبة من النجوم والأصدقاء المقربين. وفي يونيو 2017، استقبلا توأمهما ألكسندر وإيلا، لتكتمل قصة حياة الثنائي بالحب والاستقرار العائلي.

اقرأ ايضا في فن

ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"
08:51

ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"

علّقت ناديا الجندي على الانتقادات التي تطال إطلالاتها وإطلالات بعض النجمات، والتي يُقال إنها "جريئة" ولا تتناسب مع أعمارهن، مؤكدة أنه لا يجوز الربط بين السنّ وطريقة اللباس.

08:51

ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"

علّقت ناديا الجندي على الانتقادات التي تطال إطلالاتها وإطلالات بعض النجمات، والتي يُقال إنها "جريئة" ولا تتناسب مع أعمارهن، مؤكدة أنه لا يجوز الربط بين السنّ وطريقة اللباس.

لانا الجندي بتصريحات صادمة عن سوريا: "بكرها كتير"!
08:07

لانا الجندي بتصريحات صادمة عن سوريا: "بكرها كتير"!

في تصريحات صادمة، كشفت الفنانة والإعلامية السورية لانا الجندي عن واحدة من أكثر شهاداتها جرأة وصدقًا علنًا، مستعرضة جرحًا عميقًا حملته منذ طفولتها، وعلاقةً معقدة بوطن تقول إنه لم يعد يعني لها شيئًا.

08:07

لانا الجندي بتصريحات صادمة عن سوريا: "بكرها كتير"!

في تصريحات صادمة، كشفت الفنانة والإعلامية السورية لانا الجندي عن واحدة من أكثر شهاداتها جرأة وصدقًا علنًا، مستعرضة جرحًا عميقًا حملته منذ طفولتها، وعلاقةً معقدة بوطن تقول إنه لم يعد يعني لها شيئًا.

أحمد كرارة يخضع لجراحة دقيقة في الساق وأمير كرارة يطلب الدعاء لشقيقه
07:57

أحمد كرارة يخضع لجراحة دقيقة في الساق وأمير كرارة يطلب الدعاء لشقيقه

أثار الفنان أحمد كرارة قلق جمهوره بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة وعاجلة في الساق اليسرى، استدعت نقله إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.

07:57

أحمد كرارة يخضع لجراحة دقيقة في الساق وأمير كرارة يطلب الدعاء لشقيقه

أثار الفنان أحمد كرارة قلق جمهوره بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة وعاجلة في الساق اليسرى، استدعت نقله إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.

اخترنا لك
ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"
08:51
لانا الجندي بتصريحات صادمة عن سوريا: "بكرها كتير"!
08:07
أحمد كرارة يخضع لجراحة دقيقة في الساق وأمير كرارة يطلب الدعاء لشقيقه
07:57
مسلم يقرر مغادرة مصر بعد عام من الأزمات: "اتكسرت ومش قادر أكمّل"
07:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025