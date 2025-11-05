ناديا الجندي تواجه منتقديها: "الملابس ما إلها عمر!"

وقالت الفنانة ، البالغة من العمر 84 عاماً، إنّ "ربط الملابس بالعمر أمر غير مقبول وغير منطقي، بل هو قمة السخافة"، مضيفة: "لا يوجد ما يُسمّى بملابس لا تليق بالسنّ… هذه الجملة نفسها سخيفة وغير لائقة".

وأشارت الجندي، خلال لقاء إعلامي، إلى أن تكريمها في الـ13 من "مهرجان وهران السينمائي الدولي للفيلم " يحمل قيمة كبيرة بالنسبة لها، لأنه يثبت أن ما قدّمته من كفاح وتضحيات طوال مسيرتها السينمائية لم يذهب سدى، مؤكدة أن "العمل الحقيقي يبقى في ذاكرة الأجيال".

يُذكر أن تعرضت مراراً لانتقادات حادة بسبب إطلالاتها التي يعتبرها البعض "مكشوفة" أو لا تناسب شكل جسمها وسنّها الحقيقي، في حين حظيت بدعم واسع من زملائها والجمهور الذين أثنوا على رشاقتها وقدرتها على الحفاظ على صحتها وأناقتها وجمال ملامحها رغم التقدم في العمر، مؤكدين أن من حقها ارتداء ما تشاء في أي مناسبة.