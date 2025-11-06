الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل &quot;حب ودموع&quot; مبكرًا
هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا
A-
A+

هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا

فن

2025-11-06 | 06:44
هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا

تعيش النجمة التركية هاندا أرتشيل (Hande Erçel) واحدة من أصعب مراحل مسيرتها الفنية، بعد القرار المفاجئ بإنهاء مسلسلها الجديد "حب ودموع" (ميرا وسليم) عند الحلقة السابعة فقط، رغم الترويج الكبير الذي رافق انطلاقه.

الخطوة فُسّرت في الأوساط الدرامية التركية على أنها فشل جديد يضاف إلى سلسلة التراجع في مسيرة الممثلة التي لطالما اعتُبرت من أبرز وجوه الدراما التركية الحديثة.
ورغم مشاركة النجم باريش أردوتش (Barış Arduç) إلى جانبها، لم ينجح العمل في تحقيق نسب مشاهدة توازي التوقعات، ما دفع الشركة المنتجة إلى وقف التصوير وإنهاء التعاقد مع الكاتبة ديلارا باموق (Dilara Pamuk) بعد محاولات فاشلة لإنقاذ السيناريو. النقاد أرجعوا السبب إلى ضعف الأداء الدرامي لهاندا وغياب التفاعل بين بطلي العمل، معتبرين أن جاذبيتها التي ميّزتها في مسلسل "أنت أطرق بابي" (Sen Çal Kapımı) عام 2020 لم تُترجم إلى نضج فني في الأعمال اللاحقة.
ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة من المشاريع التي لم تُكمل طريقها، مثل "عزيزة" (Azize) و**"شخص آخر" (Bambaşka Biri)**، وهو ما أثار تساؤلات في الصحافة التركية حول ما إذا كانت أرتشيل قد فقدت بريقها كممثلة جماهيرية.
الضغوط لم تتوقف عند الجانب الفني، إذ كشفت تقارير أن الانتقادات الأخيرة طالت أيضًا عقودها الإعلانية، حيث خسرت هاندا ثلاث شراكات تجارية كبرى مع علامات أزياء ومستحضرات تجميل، بعد تراجع صورتها الإعلامية.
ورغم ذلك، ما زالت هاندا أرتشيل تحافظ على قاعدة جماهيرية ضخمة داخل تركيا وخارجها، إلا أن إيقاف “حب ودموع” بهذا الشكل المبكر أعاد طرح السؤال الأبرز في الوسط الفني: هل وصلت نجمة "أنت أطرق بابي" إلى مفترق طرق في مسيرتها التمثيلية؟

 
 

اقرأ ايضا في فن

والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"
06:51

والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"

تصدّر اسم المخرجة والمنتجة الهندية ميرا ناير (Mira Nair)، والدة عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني، اهتمام الجمهور بعد الكشف عن تفاصيل من مسيرتها الفنية والقرارات الجريئة التي اتخذتها خلال حياتها المهنية، أبرزها رفضها إخراج أحد أجزاء سلسلة "Harry Potter" لصالح مشروعها الشخصي الأكثر قربًا من قلبها.

06:51

والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"

تصدّر اسم المخرجة والمنتجة الهندية ميرا ناير (Mira Nair)، والدة عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني، اهتمام الجمهور بعد الكشف عن تفاصيل من مسيرتها الفنية والقرارات الجريئة التي اتخذتها خلال حياتها المهنية، أبرزها رفضها إخراج أحد أجزاء سلسلة "Harry Potter" لصالح مشروعها الشخصي الأكثر قربًا من قلبها.

رحيل السيناريست المصري أحمد عبد الله عن عمر ناهز الستين عامًا
06:41

رحيل السيناريست المصري أحمد عبد الله عن عمر ناهز الستين عامًا

توفي السيناريست المصري أحمد عبد الله، أحد أبرز كتّاب السينما الكوميدية في مصر، بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت أثرًا واضحًا في ذاكرة الجمهور. وأعلن المنتج أحمد السبكي خبر الوفاة عبر حسابه على “إنستغرام”، فيما نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل في بيانٍ رسمي عبّرت فيه عن بالغ حزنها، مشيدةً بمسيرته الطويلة وإسهاماته المميزة في الدراما والسينما المصرية.

06:41

رحيل السيناريست المصري أحمد عبد الله عن عمر ناهز الستين عامًا

توفي السيناريست المصري أحمد عبد الله، أحد أبرز كتّاب السينما الكوميدية في مصر، بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت أثرًا واضحًا في ذاكرة الجمهور. وأعلن المنتج أحمد السبكي خبر الوفاة عبر حسابه على “إنستغرام”، فيما نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل في بيانٍ رسمي عبّرت فيه عن بالغ حزنها، مشيدةً بمسيرته الطويلة وإسهاماته المميزة في الدراما والسينما المصرية.

جدل واسع حول أنباء ارتباط ياسمين عبد العزيز بحارس مرمى يصغرها بـ15 عاماً
06:37

جدل واسع حول أنباء ارتباط ياسمين عبد العزيز بحارس مرمى يصغرها بـ15 عاماً

تعيش الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تتحدث عن ارتباطها العاطفي مجدداً، عقب فترة من انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، الذي شكّلت معه واحداً من أبرز الثنائيات في الدراما المصرية والعربية.

06:37

جدل واسع حول أنباء ارتباط ياسمين عبد العزيز بحارس مرمى يصغرها بـ15 عاماً

تعيش الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تتحدث عن ارتباطها العاطفي مجدداً، عقب فترة من انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، الذي شكّلت معه واحداً من أبرز الثنائيات في الدراما المصرية والعربية.

اخترنا لك
والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"
06:51
رحيل السيناريست المصري أحمد عبد الله عن عمر ناهز الستين عامًا
06:41
جدل واسع حول أنباء ارتباط ياسمين عبد العزيز بحارس مرمى يصغرها بـ15 عاماً
06:37
صور جريئة من احتفال كيندال جينر بعيد ميلادها الثلاثين
06:26

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025