انسحاب ملكة جمال المكسيك بعد اهانتها بـ مسابقة ملكة جمال الكون

المتسابقة أكدت أن الغياب لم يكن متعمدًا، لكنه وصفها بـ"الغبية"، ما أثار غضبها وغضب باقي المشاركات، وحاول استدعاء الأمن لإخراجها، فغادرت احتجاجًا، مؤكدة أنها لن تقبل الإهانة وتمثل بلدها بكرامة.

عقب تصاعد الجدل، نشر إيتساراغريسيل رسالة على أعرب فيها عن أسفه، مبررًا تصرفه بتوتر الأجواء والضغوط التنظيمية، ومؤكدًا أنه لم يقصد إهانة أي متسابقة وداعيًا الجمهور لتفهم الموقف.

ورغم اعتذاره، واصل المتابعون انتقاداته، معتبرين أنه لم يتحمل المسؤولية بشكل واضح، ودعا بعضهم إلى منعه من أي دور مستقبلي في المنظمة. تأتي هذه الحادثة قبل أسابيع قليلة من الحفل الختامي، ما يضع المنظمة أمام تحدٍ لاستعادة ثقة الجمهور والمشاركات وسط مخاوف من تأثير الواقعة على سمعة الدولي.