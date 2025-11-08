الأخبار
معجب يقـ ـتحم المسرح خلال حفل هيفاء وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل
معجب يقـ ـتحم المسرح خلال حفل هيفاء وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل
A-
A+

معجب يقـ ـتحم المسرح خلال حفل هيفاء وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل

فن

2025-11-08 | 07:11
معجب يقـ ـتحم المسرح خلال حفل هيفاء وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل
معجب يقـ ـتحم المسرح خلال حفل هيفاء وهبي في الأردن.. والأمن يتدخل

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مساء الجمعة حفلاً غنائياً كبيراً في العاصمة الأردنية عمان، وسط حضور جماهيري واسع، حيث شهدت أجواءً احتفالية مميزة وإقبالاً كبيراً من محبيها من مختلف الأعمار.

وتألقت هيفا بفستان أنيق باللون البوردو، أضفى لمسة من الفخامة على إطلالتها، بينما قدمت على المسرح باقة من أشهر أغانيها التي أحبها الجمهور العربي، وتفاعلت معهم بالرقص والغناء الحي، مما أضفى على الحفل أجواءً من الحماسة والبهجة.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي وثقت لحظات الحفل، حيث أظهرت تفاعل الجمهور مع الفنانة وحرصهم على التقاط الصور والفيديوهات معها، مما يعكس شعبية هيفا الكبيرة في المنطقة.

وفي أحد المواقف الطريفة والمثيرة خلال الحفل، اقتحم أحد المعجبين المسرح أثناء غناء هيفا، وكان رد فعلها طبيعي وعفوي، حيث رقصت معه للحظة قبل أن يتدخل رجال الأمن ويقودوه إلى خارج المكان لضمان سلامة الجميع واستمرار الحفل بسلاسة.

 
 

كما انتشر فيديو آخر يظهر هيفا وهي تحمل طفلاً صغيراً كان موجوداً مع أهله في الحفل، بينما واصلت الغناء له، الأمر الذي لاقى استحسان المتابعين وأظهر جانبها الإنساني والحنون، ما أكسبها المزيد من محبة جمهورها.

الحفل يعكس استمرار هيفاء وهبي في تقديم عروض غنائية قوية وحيوية، تجمع بين الأداء الاحترافي والتفاعل المباشر مع الجمهور، ويؤكد على مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.

كما يُعد هذا الحدث جزءاً من جولتها الفنية المستمرة التي تستهدف العديد من الدول العربية، حيث تسعى هيفا من خلالها إلى التواصل المباشر مع جمهورها وتقديم تجربة فنية مليئة بالحيوية والإبداع.

 
 

