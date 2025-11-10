اريانا غراندي تتعرض لموقف مخيف في باريس

تداولت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، بعد دخوله العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة صحية.
أثارت الفنانة روبي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الرسائل الغامضة التي حيّرت جمهورها وأشعلت موجة من التكهنات حول معناها ومقصودها الحقيقي.
تطوّرت أزمة انفصال الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، لتكشف الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة على لسان محامي الأخيرة، حسن أبو هيف، الذي صرّح لموقع القاهرة 24 بأن موكلته لا تزال على ذمة الفنان ولم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالطلاق حتى الآن.