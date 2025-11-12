الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: &quot;العيب عليا&quot;
رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"
A-
A+

رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"

فن

2025-11-12 | 07:46
رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"

أثارت الفنانة روبي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الرسائل الغامضة التي حيّرت جمهورها وأشعلت موجة من التكهنات حول معناها ومقصودها الحقيقي.

وشاركت روبي عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك” منشوراً كتبت فيه: “العيب عليا وعلى قراراتي الغشيمة”، ما دفع المتابعين إلى طرح تساؤلات حول ما إذا كانت تقصد أزمة الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي، أم أنها تروّج لعمل فني جديد، خصوصاً أن المنشور جاء بعد ساعات من عبارة أخرى كتبت فيها: “حقك عليا.. مش قصدي أعملك قيمة”.

وتزايدت التكهنات بعد أن تزامن ظهور هذه الرسائل مع تداول اسم روبي مؤخراً في سياق الخلافات الأسرية بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته، وسط شائعات عن وقوفها إلى جانب صديقتها الفنانة دينا الشربيني، وهو ما نفاه مدير أعمالها بشكل قاطع. فقد أصدر بياناً رسمياً عبر “ستوري” إنستغرام أكد فيه أن روبي لا علاقة لها بأي نزاع عائلي أو خلاف شخصي بين الفنانين، مشدداً على أن الفنانة تحرص دائماً على علاقات طيبة داخل الوسط الفني، وأن منشوراتها لا تحمل أي إيحاء أو إساءة لأي طرف. وأضاف البيان أن الحسابات الرسمية الخاصة بروبي تُدار من قبل فريق مختص، باستثناء حسابها الشخصي على إنستغرام. في المقابل، أعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو قديم يجمع روبي ودينا الشربيني وهما ترقصان على أغنية “قلبي بلاستيك” في أحد الحفلات بالساحل الشمالي، ما زاد من تفاعل الجمهور وأعاد إشعال الجدل حول علاقتها المفترضة بكريم محمود عبد العزيز.

 

اقرأ ايضا في فن

تطورات حالة الفنان المصري محمد صبحي
09:44

تطورات حالة الفنان المصري محمد صبحي

تداولت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، بعد دخوله العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة صحية.

09:44

تطورات حالة الفنان المصري محمد صبحي

تداولت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، بعد دخوله العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة صحية.

محامي آن الرفاعي يفاجأ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!
07:38

محامي آن الرفاعي يفاجأ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!

تطوّرت أزمة انفصال الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، لتكشف الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة على لسان محامي الأخيرة، حسن أبو هيف، الذي صرّح لموقع القاهرة 24 بأن موكلته لا تزال على ذمة الفنان ولم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالطلاق حتى الآن.

07:38

محامي آن الرفاعي يفاجأ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!

تطوّرت أزمة انفصال الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، لتكشف الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة على لسان محامي الأخيرة، حسن أبو هيف، الذي صرّح لموقع القاهرة 24 بأن موكلته لا تزال على ذمة الفنان ولم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالطلاق حتى الآن.

حسام جنيد يرد باكياً: "كنت أغني بس لأحمي حالي وأهلي"
07:33

حسام جنيد يرد باكياً: "كنت أغني بس لأحمي حالي وأهلي"

خرج الفنان السوري حسام جنيد عن صمته بعد موجة الانتقادات التي طالته مؤخراً واتهامه بـ"التشبيح" للنظام السوري، ليردّ عبر بث مباشر على تطبيق تيك توك موضحاً موقفه الحقيقي مما جرى في السابق.

07:33

حسام جنيد يرد باكياً: "كنت أغني بس لأحمي حالي وأهلي"

خرج الفنان السوري حسام جنيد عن صمته بعد موجة الانتقادات التي طالته مؤخراً واتهامه بـ"التشبيح" للنظام السوري، ليردّ عبر بث مباشر على تطبيق تيك توك موضحاً موقفه الحقيقي مما جرى في السابق.

اخترنا لك
تطورات حالة الفنان المصري محمد صبحي
09:44
محامي آن الرفاعي يفاجأ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!
07:38
حسام جنيد يرد باكياً: "كنت أغني بس لأحمي حالي وأهلي"
07:33
بعد شائعة ارتباطهما.. ردّ ساخر من مرام علي على تصريح أحمد فهمي يثير الجدل
07:29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025