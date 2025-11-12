رسالة غامضة من روبي تربك الجمهور وتفتح باب التكهنات: "العيب عليا"

وشاركت روبي عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك” منشوراً كتبت فيه: “العيب عليا وعلى قراراتي الغشيمة”، ما دفع المتابعين إلى طرح تساؤلات حول ما إذا كانت تقصد أزمة الفنان محمود وزوجته آن الرفاعي، أم أنها تروّج لعمل فني جديد، خصوصاً أن المنشور جاء بعد ساعات من عبارة أخرى كتبت فيها: “حقك عليا.. مش قصدي أعملك قيمة”.

وتزايدت التكهنات بعد أن تزامن ظهور هذه الرسائل مع تداول اسم روبي مؤخراً في سياق الخلافات الأسرية بين كريم محمود عبد وزوجته، وسط شائعات عن وقوفها إلى جانب صديقتها الفنانة دينا الشربيني، وهو ما نفاه مدير أعمالها بشكل قاطع. فقد أصدر بياناً رسمياً عبر “ستوري” أكد فيه أن روبي لا علاقة لها بأي نزاع عائلي أو خلاف شخصي بين الفنانين، مشدداً على أن الفنانة تحرص دائماً على علاقات طيبة داخل الوسط الفني، وأن منشوراتها لا تحمل أي إيحاء أو إساءة لأي طرف. وأضاف البيان أن الحسابات الرسمية الخاصة بروبي تُدار من قبل فريق مختص، باستثناء حسابها الشخصي على إنستغرام. في المقابل، أعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو قديم يجمع روبي ودينا الشربيني وهما ترقصان على أغنية “قلبي بلاستيك” في أحد الحفلات بالساحل ، ما زاد من تفاعل الجمهور وأعاد إشعال الجدل حول علاقتها المفترضة بكريم محمود عبد العزيز.