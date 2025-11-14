الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إيلي صعب يكشف أسرار طفولته وبداياته لأول مرة: والدتي رفضت فساتيني!
A-
A+

إيلي صعب يكشف أسرار طفولته وبداياته لأول مرة: والدتي رفضت فساتيني!

فن

2025-11-14 | 12:34
إيلي صعب يكشف أسرار طفولته وبداياته لأول مرة: والدتي رفضت فساتيني!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيلي صعب يكشف أسرار طفولته وبداياته لأول مرة: والدتي رفضت فساتيني!

قدّم مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب مجموعة من الاعترافات الشخصية غير المألوفة خلال حواره مع أنس بوخش، كاشفاً للمرة الأولى خفايا من طفولته وبداياته وصراعاته الداخلية في سنواته الأولى.

صعب قال إن والدته كانت ترفض ارتداء أي فستان من تصميمه، رغم نجاحه العالمي وتصميمه لأبرز نجمات الفن حول العالم.
وأوضح أن والدته كانت ترى في مهنته خروجاً عن التقاليد الاجتماعية، مضيفاً: «أنا خيطت فساتين بالعالم كله… وأمي ترفض تلبس فساتيني».
خلال المقابلة، عاد صعب إلى سنوات الحرب الأهلية اللبنانية، حيث نشأت لديه حاجة عميقة لصنع الجمال وسط الفوضى والدمار.
وروى كيف أسس أول مشغل له وهو في الـ17 من عمره لمساعدة عائلته في فترة كان فيها الاقتصاد منهاراً والفرص شبه معدومة، قبل أن يشق طريقه نحو العالمية تدريجياً.
نقطة التحول الكبرى في مسيرته جاءت مع ظهور النجمة الأميركية هالي بيري بفستان من تصميمه في حفل الأوسكار، ما فتح أمامه أبواب العالمية وزاد من حضوره في أكبر عواصم الموضة.
وفي حديثه عن حياته العائلية، توقف عند علاقته بزوجته كلودين، مؤكداً أنها الدعم الأكبر في مسيرته وشريكته في كل خطواته.
وأضاف أنه يحرص على التواصل معها يومياً مهما كانت انشغالاته، معتبراً أن غياب هذا التواصل «غير طبيعي» بالنسبة له، ومشدداً على أنها كانت السند الأقوى في أصعب مراحل حياته.
أما عن علاقته بلبنان، فعبّر صعب عن انتماء روحي عميق، قائلاً إن «هواء لبنان غير»، مؤكداً أنه مستعد للبقاء فيه طوال حياته رغم كل الظروف.
كما استعاد تجربة انفجار بيروت عام 2020، وكيف أعاد بناء مشغله ومنزله بعد الدمار، معتبراً ذلك استكمالاً لمسيرة طويلة من الصمود التي رافقته منذ بداياته.

اقرأ ايضا في فن

ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!
14:45

ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

14:45

ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: "ولد متربّي مليون مرة"
14:30

مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: "ولد متربّي مليون مرة"

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

14:30

مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: "ولد متربّي مليون مرة"

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟
14:15

مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

14:15

مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

اخترنا لك
ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!
14:45
مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: "ولد متربّي مليون مرة"
14:30
مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟
14:15
أوزغو نامال تنجو بأعجوبة.. حادث مروّع كاد يخطفها مع طفليها
12:48

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025