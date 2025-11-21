أول ظهور علني لـ أحمد سعد بعد حادث السير

ونشرت صدقي الفيديو عبر حسابها الرسمي على منصة ، حيث ظهرت وهي تتبادل الضحكات والمزاح مع سعد، الذي بدا بحالة صحية جيدة بعد تجاوزه الأزمة. وأعربت هالة في تعليقها عن محبتها الكبيرة له، وحرصها على دعم معنويته، قائلة: "يا ألف لصديقي المحبوب سعد.. تقوم بألف سلامة وتتحفنا بأحلى نكت".

وخلال الفيديو، أطلق أحمد سعد إحدى نكاته على اسم هالة، لترد بروحها المرحة المعتادة، وتحوّل الموقف إلى مساحة خفيفة من المزاح. وأضافت في منشورها موجهة حديثها إلى الجمهور: "سيبكوا من الأغاني.. تفتكروا نكت إيه لأحمد سعد؟"، في دعابة نالت تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين شاركوا باقتراحاتهم الطريفة.

ويأتي هذا الظهور ليطمئن محبي الفنان أحمد حالته الصحية، بعد أيام من تداول تعرضه لإصابة استدعت نقله إلى المستشفى. وقد أكّد المقطع المصوّر أن الفنان تجاوز الأزمة ويستعيد نشاطه تدريجياً وسط دعم أصدقائه وجمهوره.