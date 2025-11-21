الأخبار
أول ظهور علني لـ أحمد سعد بعد حادث السير
أول ظهور علني لـ أحمد سعد بعد حادث السير
أول ظهور علني لـ أحمد سعد بعد حادث السير

فن

2025-11-21 | 10:16
أول ظهور علني لـ أحمد سعد بعد حادث السير
Aljadeed
أول ظهور علني لـ أحمد سعد بعد حادث السير

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها مقطع فيديو جديداً جمعها بالفنان أحمد سعد، في أول ظهور له عقب تعافيه من الحادث الأخير الذي تعرّض له واضطرّ بسببه إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت صدقي الفيديو عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، حيث ظهرت وهي تتبادل الضحكات والمزاح مع سعد، الذي بدا بحالة صحية جيدة بعد تجاوزه الأزمة. وأعربت هالة في تعليقها عن محبتها الكبيرة له، وحرصها على دعم معنويته، قائلة: "يا حبيبي ألف سلامة لصديقي العزيز المحبوب أحمد سعد.. تقوم بألف سلامة وتتحفنا بأحلى نكت".

وخلال الفيديو، أطلق أحمد سعد إحدى نكاته على اسم هالة، لترد الأخيرة بروحها المرحة المعتادة، وتحوّل الموقف إلى مساحة خفيفة من المزاح. وأضافت في منشورها موجهة حديثها إلى الجمهور: "سيبكوا من الأغاني.. تفتكروا نكت إيه لأحمد سعد؟"، في دعابة نالت تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين شاركوا باقتراحاتهم الطريفة.

ويأتي هذا الظهور ليطمئن محبي الفنان أحمد سعد على حالته الصحية، بعد أيام من تداول أخبار تعرضه لإصابة استدعت نقله إلى المستشفى. وقد أكّد المقطع المصوّر أن الفنان تجاوز الأزمة ويستعيد نشاطه تدريجياً وسط دعم أصدقائه وجمهوره.

 

اقرأ ايضا في فن

أول تعليق لـ اصالة نصري بعد تسريب صورة لها من دون مكياج
08:18

أول تعليق لـ اصالة نصري بعد تسريب صورة لها من دون مكياج

عادت الفنانة أصالة نصري إلى واجهة التفاعل بعدما انتشر لها مقطع فيديو اعتُبر ردّاً غير مباشر على الانتقادات التي لاحقتها بسبب صورة ظهرت فيها من دون فلتر.

08:18

أول تعليق لـ اصالة نصري بعد تسريب صورة لها من دون مكياج

عادت الفنانة أصالة نصري إلى واجهة التفاعل بعدما انتشر لها مقطع فيديو اعتُبر ردّاً غير مباشر على الانتقادات التي لاحقتها بسبب صورة ظهرت فيها من دون فلتر.

احدث ظهور لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير وهذا وضعه الصحي
07:36

احدث ظهور لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير وهذا وضعه الصحي

فاجأ الفنان المصري أحمد سعد جمهوره بظهوره الأول بعد أزمته الصحيّة،إذ شارك في حفل زفاف نجل الممثلة ريم مصطفى، حيث حرص على دعمها ومشاركتها المناسبة وسط حضور فني اقتصر على المقرّبين.

07:36

احدث ظهور لـ أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير وهذا وضعه الصحي

فاجأ الفنان المصري أحمد سعد جمهوره بظهوره الأول بعد أزمته الصحيّة،إذ شارك في حفل زفاف نجل الممثلة ريم مصطفى، حيث حرص على دعمها ومشاركتها المناسبة وسط حضور فني اقتصر على المقرّبين.

عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج
05:27

عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج

كشف الموسيقي اللبناني عمر حرفوش، الرئيس السابق للجنة انتخابات ملكة جمال الكون، أنه قدّم استقالته بهدوء بعد اكتشاف ما وصفه بـ“تجاوزات خطيرة”. لكن المفاجأة جاءت لاحقاً حين أعلن بشكل صريح أن نتائج المسابقة كانت “مفبركة مسبقاً”.

05:27

عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج

كشف الموسيقي اللبناني عمر حرفوش، الرئيس السابق للجنة انتخابات ملكة جمال الكون، أنه قدّم استقالته بهدوء بعد اكتشاف ما وصفه بـ“تجاوزات خطيرة”. لكن المفاجأة جاءت لاحقاً حين أعلن بشكل صريح أن نتائج المسابقة كانت “مفبركة مسبقاً”.

