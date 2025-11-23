خسائر تفوق المليون دولار بعد حريق "متعمد" لـ موقع تصوير "النويلاتي"

ووفق المعلومات، اندلع الحريق بعد منتصف ليل أمس مباشرةً عقب مغادرة فريق العمل، ليتبيّن لاحقاً أن موقع التصوير احترق بالكامل. وأكدت المصادر أن شخصاً مجهولاً ترك رسالة في مسرح الجريمة، الأمر الذي يعزز فرضية أن الحريق مفتعل، بينما تستمر التحقيقات لتحديد هوية الفاعل.
ورغم الخسائر الضخمة التي تجاوزت قيمتها مليوناً ونصف المليون دولار أميركي، شددت الشركة المنتجة على أنها ستواصل العمل دون أي تأجيل، وأن التحضيرات جارية لتجهيز موقع بديل يسمح باستكمال التصوير ضمن الجدول الزمني المقرر.
ويُذكر أن مسلسل "النويلاتي" عمل فانتازي مشوّق، يضم في بطولته ديمة قندلفت وسامر المصري في أول عمل له داخل سوريا بعد عودته، وهو ما جعل المشروع يحظى باهتمام لافت منذ الإعلان عنه.
خطفَت النجمة العالمية بيونسيه الأنظار بقوة خلال حضورها سباق الفورمولا 1 في لاس فيغاس، حيث ظهرت إلى جانب زوجها جي زي وسط مشاركة لافتة لكبار نجوم هوليوود الذين حضروا الحدث الرياضي الأبرز في المدينة.
أعادت الفنانة شيرين عبد الوهاب طمأنة جمهورها بشأن مستقبلها الفني، بعدما انتشر تسجيل صوتي جديد عبر صفحة محبيها على “إنستغرام” وتناقله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، حاسماً الشائعات التي تحدّثت عن نيتها الاعتزال خلال الفترة الأخيرة.
رحل الفنان التونسي نور الدين بن عيّاد صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 73 عاماً بعد صراع مع المرض، في خبر أحزن الوسط الفني وجمهوره الذي ارتبط لعقود طويلة بأعماله الكوميدية الهادفة.