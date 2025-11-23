خسائر تفوق المليون دولار بعد حريق "متعمد" لـ موقع تصوير "النويلاتي"

ووفق المعلومات، اندلع الحريق بعد منتصف ليل أمس مباشرةً عقب مغادرة فريق العمل، ليتبيّن لاحقاً أن موقع التصوير احترق بالكامل. وأكدت المصادر أن شخصاً مجهولاً ترك رسالة في مسرح الجريمة، الأمر الذي يعزز فرضية أن الحريق مفتعل، بينما تستمر التحقيقات لتحديد هوية الفاعل.

ورغم الخسائر الضخمة التي تجاوزت قيمتها مليوناً ونصف المليون أميركي، شددت الشركة المنتجة على أنها ستواصل العمل دون أي تأجيل، وأن التحضيرات جارية لتجهيز موقع بديل يسمح باستكمال التصوير ضمن الجدول المقرر.

ويُذكر أن مسلسل "النويلاتي" عمل فانتازي مشوّق، يضم في بطولته وسامر المصري في أول عمل له داخل بعد عودته، وهو ما جعل المشروع يحظى باهتمام لافت منذ الإعلان عنه.