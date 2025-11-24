بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف

وكشفت زوجته لطيفة تشامبرز الخبر عبر منشور على ، قالت فيه: "بحزن عميق أشارككم أن زوجي، كليف، قد رحل"، موجّهة الشكر إلى عائلته وأصدقائه وزملائه الفنانين وكل من رافق مسيرته الطويلة.

ويُعتبر جيمي كليف من أبرز من ساهم في نشر موسيقى الريغي حول ، تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً ما زال تأثيره واضحاً في المشهد الموسيقي حتى .