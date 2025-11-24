بعد إصابته بالتهاب رئوي… وفاة النجم العالمي جيمي كليف

وكشفت زوجته لطيفة تشامبرز الخبر عبر منشور على إنستغرام، قالت فيه: "بحزن عميق أشارككم أن زوجي، جيمي كليف، قد رحل"، موجّهة الشكر إلى عائلته وأصدقائه وزملائه الفنانين وكل من رافق مسيرته الطويلة.
ويُعتبر جيمي كليف من أبرز من ساهم في نشر موسيقى الريغي حول العالم، تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً ما زال تأثيره واضحاً في المشهد الموسيقي حتى اليوم.
احتفلت الممثلة جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها المحامي ربيع بسيسو في سهرة راقية جمعت نخبة من نجوم الفن والإعلام.
أثار الفنان مسلم موجة واسعة من الجدل بين متابعيه بعد إعلانه عودته مجددًا إلى طليقته يارا تامر، وذلك للمرة الثانية عقب انفصالهما الأخير.
تداولت صفحات معنية بأخبار الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية منسوبة إليها، تحدّثت فيها عن حقيقة الشائعات المتكررة حول اعتزالها الفن، مؤكدة أنها لا تفكر في الابتعاد عن الغناء، ومعتذرة في الوقت نفسه عن غيابها خلال الفترة الماضية بسبب ظروف نفسية وصحية مرت بها، إضافة إلى خيبات عانت منها على مستوى محيطها القريب.