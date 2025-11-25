الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رحيل الممثلة الجزائرية باية بوزار عن عمر ناهز ال ٧٣ عاما
رحيل الممثلة الجزائرية باية بوزار عن عمر ناهز ال ٧٣ عاما
A-
A+

رحيل الممثلة الجزائرية باية بوزار عن عمر ناهز ال ٧٣ عاما

فن

2025-11-25 | 07:39
رحيل الممثلة الجزائرية باية بوزار عن عمر ناهز ال ٧٣ عاما
رحيل الممثلة الجزائرية باية بوزار عن عمر ناهز ال ٧٣ عاما

توفيت اليوم الثلاثاء الفنانة الجزائرية باية بوزار، المعروفة فنياً باسم “بيونة”، عن عمر يناهز 73 عاماً بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة

وقالت وزارة الثقافة والفنون إن الراحلة توفيت صباحاً في مستشفى بني مسوس في الجزائر العاصمة، وإن حالتها تدهورت خلال الأيام الأخيرة

في وقت سابق، نُقلت بيونة إلى مستشفى باينام، ثم إلى قسم أمراض الرئة بعدما تدهورت قدراتها التنفسية. 

 

وعبرت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة عن تعازيها الحارة، ووصفتها بأنها “أيقونة متفرّدة من أيقونات الفن الجزائري”. 

كما بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة مواساة إلى عائلتها، مشيراً إلى أن الجزائر خسرت فنانة تركت بصمة لا تُنسى على الساحة الفنية. 

 

على مدى أكثر من أربعة عقود، مثلّت بيونة أدوراً في المسرح والتمثيل والغناء، ولاقت شهرة واسعة خاصة من خلال مسلسلها الكوميدي “ناس ملاح سيتي”. 

رحلت بيونة وهي محبوبة من الجمهور الجزائري والعربي، تاركة إرثاً فنياً غنياً سيظل حاضراً في الذاكرة

