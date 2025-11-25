رحيل الممثلة الجزائرية باية بوزار عن عمر ناهز ال ٧٣ عاما

وقالت وزارة الثقافة والفنون إن الراحلة توفيت صباحاً في مستشفى بني مسوس في الجزائر ، وإن حالتها تدهورت خلال الأيام .

في وقت سابق، نُقلت بيونة إلى مستشفى باينام، ثم إلى قسم أمراض الرئة بعدما تدهورت قدراتها التنفسية.

وعبرت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة عن تعازيها ، ووصفتها بأنها “أيقونة متفرّدة من أيقونات الفن الجزائري”.

كما بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد برسالة مواساة إلى عائلتها، مشيراً إلى أن الجزائر خسرت فنانة تركت بصمة لا تُنسى على الساحة الفنية.

على مدى أكثر من أربعة عقود، مثلّت بيونة أدوراً في المسرح والتمثيل والغناء، ولاقت شهرة خاصة من خلال مسلسلها الكوميدي “ناس ملاح سيتي”.

رحلت بيونة وهي محبوبة من الجمهور الجزائري والعربي، تاركة إرثاً فنياً غنياً سيظل حاضراً في الذاكرة