تفاصيل جديدة حول رحيل الإعلامية هبة الزياد… والدتها تحسم الجدل

وقال العباسي خلال برنامج "علامة استفهام" إن المعلومات الموثوقة حتى الآن تستند إلى رواية أسرتها، وتحديداً والدتها المهندسة ، في ظل انتشار روايات غير دقيقة عبر مواقع التواصل.

وبحسب ما أكدته العائلة، كانت هبة تقيم بمفردها في شقتها، وعُثر عليها داخل غرفة المعيشة دون وجود أي شبهة جنائية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدموية، وفق ما أوضحته الأسرة.

وذكرت والدة الراحلة أن هبة كانت تعتمد في الأسابيع نظاماً غذائياً صارماً رغم عدم معاناتها من أي أمراض مزمنة. ويرجّح العباسي أن التزامها القاسي بهذا النظام، إلى جانب ضغوط العمل والإرهاق، قد أثّر على وضعها الصحي وأدى إلى تدهوره بشكل مفاجئ.

كما كشف العباسي أن آخر تواصل بين هبة وإدارة القناة كان قبل من وفاتها، حيث اعتذرت عن حضور تسجيل حلقة بسبب شعورها بالتعب، من دون الإشارة إلى أي مشكلة صحية خطرة.

وفي ما يتعلق بالشائعات التي انتشرت عقب وفاتها، والتي تحدثت عن تعرضها لتهديدات أو ابتزاز، شدد العباسي على أنّ العائلة لم تُصدر أي بيان يؤكد هذه الادعاءات، وأن كل المعلومات المؤكدة حتى الآن تقتصر على الأسباب الصحية ونمط حياتها خلال أيامها الأخيرة.