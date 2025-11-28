الأخبار
تفاصيل جديدة حول رحيل الإعلامية هبة الزياد… والدتها تحسم الجدل
تفاصيل جديدة حول رحيل الإعلامية هبة الزياد… والدتها تحسم الجدل
تفاصيل جديدة حول رحيل الإعلامية هبة الزياد… والدتها تحسم الجدل

فن

2025-11-28 | 11:53
تفاصيل جديدة حول رحيل الإعلامية هبة الزياد… والدتها تحسم الجدل
تفاصيل جديدة حول رحيل الإعلامية هبة الزياد… والدتها تحسم الجدل

كشف الإعلامي المصري مصعب العباسي عن تفاصيل جديدة تتعلق بوفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد، التي رحلت بشكل مفاجئ في 26 تشرين الثاني الجاري عن عمر 32 عاماً.

وقال العباسي خلال برنامج "علامة استفهام" إن المعلومات الموثوقة حتى الآن تستند إلى رواية أسرتها، وتحديداً والدتها المهندسة صباح، في ظل انتشار روايات غير دقيقة عبر مواقع التواصل.

وبحسب ما أكدته العائلة، كانت هبة تقيم بمفردها في شقتها، وعُثر عليها داخل غرفة المعيشة دون وجود أي شبهة جنائية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وفق ما أوضحته الأسرة.

وذكرت والدة الراحلة أن هبة كانت تعتمد في الأسابيع الأخيرة نظاماً غذائياً صارماً رغم عدم معاناتها من أي أمراض مزمنة. ويرجّح العباسي أن التزامها القاسي بهذا النظام، إلى جانب ضغوط العمل والإرهاق، قد أثّر على وضعها الصحي وأدى إلى تدهوره بشكل مفاجئ.

كما كشف العباسي أن آخر تواصل بين هبة وإدارة القناة كان قبل يوم واحد من وفاتها، حيث اعتذرت عن حضور تسجيل حلقة جديدة بسبب شعورها بالتعب، من دون الإشارة إلى أي مشكلة صحية خطرة.

وفي ما يتعلق بالشائعات التي انتشرت عقب وفاتها، والتي تحدثت عن تعرضها لتهديدات أو ابتزاز، شدد العباسي على أنّ العائلة لم تُصدر أي بيان يؤكد هذه الادعاءات، وأن كل المعلومات المؤكدة حتى الآن تقتصر على الأسباب الصحية ونمط حياتها خلال أيامها الأخيرة.

طلال مارديني يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة عن محاولات استغلال تعرّض لها
Play
15:00
Play

طلال مارديني يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة عن محاولات استغلال تعرّض لها

تتضمن هذه الحلقة مزيجاً من اللحظات المؤثرة والاعترافات الصادمة، تبدأ بتأثر ميس نوباني بعد تلقيها رسالة من والدها الفنان زهير نوباني.

15:00

طلال مارديني يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة عن محاولات استغلال تعرّض لها

تتضمن هذه الحلقة مزيجاً من اللحظات المؤثرة والاعترافات الصادمة، تبدأ بتأثر ميس نوباني بعد تلقيها رسالة من والدها الفنان زهير نوباني.

المؤثرة الاردنية ميس لوباني خسرت جنينها في الشهر الخامس
Play
14:30
Play

المؤثرة الاردنية ميس لوباني خسرت جنينها في الشهر الخامس

تتضمن هذه الحلقة مزيجاً من اللحظات المؤثرة والاعترافات الصادمة، تبدأ بتأثر ميس نوباني بعد تلقيها رسالة من والدها الفنان زهير نوباني.

14:30

المؤثرة الاردنية ميس لوباني خسرت جنينها في الشهر الخامس

تتضمن هذه الحلقة مزيجاً من اللحظات المؤثرة والاعترافات الصادمة، تبدأ بتأثر ميس نوباني بعد تلقيها رسالة من والدها الفنان زهير نوباني.

رحيل داني سيغرين… أول وجه تلفزيوني لسبايدر مان عن 81 عاماً
11:50

رحيل داني سيغرين… أول وجه تلفزيوني لسبايدر مان عن 81 عاماً

أعلنت عائلة الممثل الأميركي داني سيغرين وفاة الفنان الذي يعدّ أول من جسّد شخصية سبايدر مان في عمل تلفزيوني، وأحد أبرز محركي الدمى في برنامج الأطفال الشهير شارع سمسم، عن عمر ناهز 81 عاماً.

11:50

رحيل داني سيغرين… أول وجه تلفزيوني لسبايدر مان عن 81 عاماً

أعلنت عائلة الممثل الأميركي داني سيغرين وفاة الفنان الذي يعدّ أول من جسّد شخصية سبايدر مان في عمل تلفزيوني، وأحد أبرز محركي الدمى في برنامج الأطفال الشهير شارع سمسم، عن عمر ناهز 81 عاماً.

طلال مارديني يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة عن محاولات استغلال تعرّض لها
15:00
المؤثرة الاردنية ميس لوباني خسرت جنينها في الشهر الخامس
14:30
رحيل داني سيغرين… أول وجه تلفزيوني لسبايدر مان عن 81 عاماً
11:50
حبيبة الأمير هاري السابقة تفاجئ الجمهور بصور زفافها من موريشيوس
11:47

يحدث الآن

