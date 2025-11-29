أوزجي ياغيز تحسم جدل ارتباطها بـ هاليت ساري

ضجت خلال الساعات الماضية بالحديث عن علاقة تجمع بين أوزجي ياغيز والممثل هاليت أوزغور ، شريكها في بطولة المسلسل الجديد "عيناك كالبحر الأسود".

بعد انتشار بشكل واسع، قررت الرد بنشر صورة مع زميلها هاليت من كواليس المسلسل، أرفقتها بعبارة قصيرة، جاء فيها: "موقفنا واضح ومرفق"، في إشارة واضحة إلى نفي العلاقة العاطفية بينهما وأن ما يجمعهما مجرد زمالة عمل.



ولفت الجمهور الانتباه للعبارة المكتوبة على الكوب الذي كانت تمسكه أوزغه، وهي Vidi vidi etma، وترجمتها "لا تكبّر الموضوع"، وهي جملة تُستخدم بشكل مرح في اللغة التركية.