احتفال بسيط وهادئ بقراءة فاتحة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

وعلى الرغم من الطابع العائلي البحت، فإن الصور المتداولة عبر عكست أجواء البهجة والتناغم التي خيمت على الحفل.

وحرصت لميس الحديدي على مشاركة متابعيها لحظات الفرح عبر منشور على ، قالت فيه: الحمد لله… النهارده كانت أول فرحتي وبقيت أم العريس.

قراية فاتحة ابننا نور أديب على الجميلة مريم السطوحي. ربنا يسعدهم ويتمّم فرحتنا. رسالة عبّرت من خلالها عن مشاعر أم ترى ابنها يخطو أولى خطواته نحو حياة .

وجاء الاحتفال بلمسات بسيطة أنيقة، من الزينة البيضاء إلى الورود الكبيرة التي أضفت طابعاً رومانسياً على المكان، فيما اقتصر الحضور على أفراد العائلة والمقربين.

وانتشرت عبر حسابات مقربة عدة لقطات أظهرت الانسجام والسعادة التي جمعت أفراد الأسرتين.

إطلالة العروس جاءت بسيطة وراقية، حيث ارتدت مريم السطوحي فستاناً أبيض بقصة مستقيمة وملمس مموج خفيف، مع أكتاف مكشوفة أضفت لمسة شبابية هادئة.

وتميز الخصر بطيّة ناعمة أبرزت التصميم، فيما اعتمدت العروس مكياجاً رقيقاً وشعراً مموّجاً منحها إطلالة طبيعية مشرقة.

أما لميس الحديدي فظهرت بإطلالة عاجية أنيقة، مكوّنة من جاكيت قصير بتنورة مستقيمة، بتصميم يجمع بين الرسمية والحداثة. وظهر مكياجها ناعماً وتسريحة شعرها كلاسيكية مرتبة، ما منحها حضوراً راقياً وبسيطاً.

العريس نور أديب اختار إطلالة كلاسيكية ببدلة زرقاء داكنة مع قميص أبيض وربطة عنق بلون أحمر مائل للبرتقالي، في متوازن وأنيق يناسب الطابع العائلي الهادئ للاحتفال.