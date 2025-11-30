دخول شهاب جوهر المستشفى وإلهام الفضالة تواجه وعكة جديدة بعد الإفراج عنها

كما نشرت الفنانة شيخة البدر صورة له من داخل المستشفى عبر حسابها في إنستغرام، طالبة من الجمهور الدعاء له بالشفاء، وكتبت: دعواتكم للفنان شهاب جوهر الله يقومه بالسلامة.. ما تشوف شر أستاذي وأخوي، عسى الله يحفظكم أنت وأم فجر الغالية.
وتأتي هذه التطورات الصحية بعد أيام قليلة من إطلاق سراح إلهام الفضالة، عقب توقيفها على ذمة التحقيق في تسجيل صوتي منسوب لها يعود إلى عام 2021 واعتُبر مسيئاً للكويت.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبسها احتياطياً لمدة 21 يوماً لحين التحقق من سلامة التسجيل عبر الأدلة الجنائية، قبل أن يتم الإفراج عنها بانتظار استكمال الإجراءات.
