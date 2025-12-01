طلال مارديني يطلق تصريحات مفاجئة عن ماهر الاسد

وخلال التحدّي، واجه مارديني
أسئلة مباشرة ومتنوعة من الجمهور، شملت حياته الشخصية وتجربته الفنية ومواقفه المثيرة للجدل، ليجيب عليها بصراحة غير مسبوقة، وسط أجواء من الحماسة والتفاعل.
الفقرة التي تحظى بمتابعة واسعة
على منصات "الجديد"، أظهرت جانباً مختلفاً من شخصية طلال مارديني
، خصوصاً لناحية تلقائيته واستعداده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أسئلة لا يمكن توقعها، ما جعل المقابلة من أكثر اللحظات تفاعلاً في الكواليس.
ويُواصل برنامج "المؤثر الحقيقي" تقديم مواد خاصة من خلف الكاميرا، تسلّط الضوء على النجوم المشاركين وتكشف جوانب غير مألوفة من شخصياتهم، في إطار رؤية جديدة
تجمع بين الترفيه والتفاعل المباشر مع الجمهور.