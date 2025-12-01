طلال مارديني يطلق تصريحات مفاجئة عن ماهر الاسد

قبل الممثل السوري خوض تحدّي أسئلة الجمهور مع الزميلة كريستين بوضرغم، ضمن فقرة Challenge Accepted التي تُقدَّم من داخل كواليس برنامج "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer" على شاشة الجديد، في خطوة عفوية عكست تفاعله الكبير مع محبيه وروح المرح التي يتمتع بها خلف الكواليس.





وخلال التحدّي، واجه أسئلة مباشرة ومتنوعة من الجمهور، شملت حياته الشخصية وتجربته الفنية ومواقفه المثيرة للجدل، ليجيب عليها بصراحة غير مسبوقة، وسط أجواء من الحماسة والتفاعل.



الفقرة التي تحظى بمتابعة على منصات "الجديد"، أظهرت جانباً مختلفاً من شخصية ، خصوصاً لناحية تلقائيته واستعداده للدخول في مواجهة مفتوحة مع أسئلة لا يمكن توقعها، ما جعل المقابلة من أكثر اللحظات تفاعلاً في الكواليس.



ويُواصل برنامج "المؤثر الحقيقي" تقديم مواد خاصة من خلف الكاميرا، تسلّط الضوء على النجوم المشاركين وتكشف جوانب غير مألوفة من شخصياتهم، في إطار رؤية تجمع بين الترفيه والتفاعل المباشر مع الجمهور.