الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تنقل من السجن الى المستشفى؟
الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تنقل من السجن الى المستشفى؟
الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تنقل من السجن الى المستشفى؟

فن

2025-12-01 | 11:04
الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تنقل من السجن الى المستشفى؟
Aljadeed
الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تنقل من السجن الى المستشفى؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جديد للفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، يُظهرها داخل أحد المستشفيات وهي مستلقية على سرير طبي، بينما تجلس إلى جانبها ابنتها لونا في مشهد مؤثر أثار موجة واسعة من التفاعل.

وقد زُعم أن الفيديو التُقط حديثًا بعد خروجها من السجن، إلا أن حقيقة توقيته ما زالت غير مؤكدة حتى اللحظة.

الفيديو انتشر بشكل سريع عبر منصة "إكس"، حيث ظهرت روان بوجه متعب، فيما بدت ابنتها جالسة قربها بطريقة عفوية تحاول الاطمئنان عليها، ما دفع الكثيرين للتعليق بأن وجود لونا إلى جانب والدتها يشكّل لها مصدر دعم نفسي كبير.

ورغم انتشار المقطع، لم يصدر أي تعليق رسمي من روان أو محيطها، في وقت تشير فيه مصادر إلى أن روان أنهت مدة حكمها الأساسي في بداية شهر سبتمبر الماضي، بينما تحدثت تقارير أخرى عن حكم جديد صدر بحقها يقضي بتمديد العقوبة لعام إضافي إثر اعتدائها على إحدى حارسات الأمن داخل السجن.

التفاعل الجماهيري كان واسعاً، حيث كتبت إحدى المتابعات تعليقاً جاء فيه: "بس كيوت تعتبر بنتها علاجها". فيما قالت أخرى: "ما شاء الله كبرت بنتها الله يهديها"، في إشارة إلى التغيّر الواضح في ملامح لونا منذ ظهورها الأخير على وسائل التواصل.

وتعود قضية روان بن حسين إلى العام الماضي حين أوقِفت في حالة سُكر علني في إحدى مناطق دبي، وهو ما تسبب بحالة فوضى وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي في حينه. وخلال التحقيقات، تبين أنها اعتدت لفظياً وجسدياً على عناصر من الشرطة أثناء محاولتهم السيطرة على الموقف، ووجهت إليهم إهانات اعتبرتها النيابة العامة اعتداءً واضحاً على موظفين أثناء تأدية عملهم.

وبناء على مجريات التحقيق وتقارير الضبط، أحالت النيابة العامة روان إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً يقضي بسجنها لمدة ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية بلغت 20 ألف درهم إماراتي، مع قرار بإبعادها عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة.

تأجيل محاكمة سعد لمجرد المقررة.. اليكم سبب ما حدث
11:26

تأجيل محاكمة سعد لمجرد المقررة.. اليكم سبب ما حدث

أعلنت هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد في بيان رسمي أنها أُبلغت بقرار تأجيل الجلسة القضائية المقررة، وذلك بسبب الحالة الصحية لرئيسة المحكمة.

11:26

تأجيل محاكمة سعد لمجرد المقررة.. اليكم سبب ما حدث

أعلنت هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد في بيان رسمي أنها أُبلغت بقرار تأجيل الجلسة القضائية المقررة، وذلك بسبب الحالة الصحية لرئيسة المحكمة.

بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد
11:21

بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد

نشرت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في "إنستغرام" صورة كشفت فيها عن النظام الغذائي الجديد الذي بدأت باتباعه بعد زواجها من مدرب اللياقة وطبيب التغذية أحمد تيمور.

11:21

بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد

نشرت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في "إنستغرام" صورة كشفت فيها عن النظام الغذائي الجديد الذي بدأت باتباعه بعد زواجها من مدرب اللياقة وطبيب التغذية أحمد تيمور.

فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟
11:19

فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟

عاد الجدل مجدداً حول أنباء زواج الفنانين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، بعدما أثارت الكاتبة الكويتية فجر السعيد ضجة واسعة بمنشور عبر حسابها على فيسبوك، ألمحت فيه بشكل مباشر إلى زواجهما، متمنية لهما التوفيق في حياتهما، الأمر الذي أشعل موجة من التساؤلات داخل الوسط الفني وبين الجمهور.

11:19

فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟

عاد الجدل مجدداً حول أنباء زواج الفنانين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، بعدما أثارت الكاتبة الكويتية فجر السعيد ضجة واسعة بمنشور عبر حسابها على فيسبوك، ألمحت فيه بشكل مباشر إلى زواجهما، متمنية لهما التوفيق في حياتهما، الأمر الذي أشعل موجة من التساؤلات داخل الوسط الفني وبين الجمهور.

