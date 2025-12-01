الأخبار
محاكمة جديدة لـ سعد لمجرد في فرنسا… والحكم يصدر بهذا اليوم
محاكمة جديدة لـ سعد لمجرد في فرنسا… والحكم يصدر بهذا اليوم
A-
A+

محاكمة جديدة لـ سعد لمجرد في فرنسا… والحكم يصدر بهذا اليوم

فن

2025-12-01 | 11:07
محاكمة جديدة لـ سعد لمجرد في فرنسا… والحكم يصدر بهذا اليوم
Aljadeed
محاكمة جديدة لـ سعد لمجرد في فرنسا… والحكم يصدر بهذا اليوم

من المقرر أن يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا، اليوم الاثنين الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول، وذلك للنظر في قضية تتعلق باتهامه بالاعتداء على شابة عام 2018.

وبحسب ما أفاد موقع "هسبريس"، تعقد جلسة المحاكمة في محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان، على أن يعود لمجرد للمثول مجدداً أمام الهيئة القضائية يوم الخميس المقبل، حيث من المنتظر صدور الحكم.

محامي المدعية، دومينيك لاردان، أوضح أن موكلته طلبت أن تكون جلسة الاستماع مغلقة، حرصاً على خصوصيتها، مؤكداً أنها ما تزال تتمسك بحقها في الاعتراف بما تعرضت له، فيما يواصل لمجرد نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وتعود القضية إلى عام 2018، حين تقدّمت شابة كانت تعمل نادلة في منطقة سان تروبيه بشكوى تفيد بلقائها لمجرد في أحد النوادي الليلية من دون أن تعرف هويته الحقيقية في البداية. وبعد أن علمت أنه فنان مشهور، وافقت على الدعوة إلى جناحه الفندقي. لكن الشابة تؤكد أن ما جرى لاحقاً لم يكن برضاها، في حين يؤكد سعد لمجرد أن ما حدث كان بالتراضي وأنه لم يرتكب أي اعتداء.

القضية تعود اليوم إلى الواجهة مع استمرار الإجراءات القانونية، وسط اهتمام إعلامي واسع نظراً لارتباطها باسم أحد أبرز الفنانين في العالم العربي، وبانتظار ما ستخلص إليه المحكمة خلال الأيام المقبلة.

