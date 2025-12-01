محاكمة جديدة لـ سعد لمجرد في فرنسا… والحكم يصدر بهذا اليوم

وبحسب ما أفاد موقع "هسبريس"، تعقد جلسة المحاكمة في محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان، على أن يعود لمجرد للمثول مجدداً أمام الهيئة القضائية يوم الخميس المقبل، حيث من المنتظر صدور الحكم.

محامي المدعية، دومينيك لاردان، أوضح أن موكلته طلبت أن تكون جلسة الاستماع مغلقة، حرصاً على خصوصيتها، مؤكداً أنها ما تزال تتمسك بحقها في الاعتراف بما تعرضت له، فيما يواصل لمجرد نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وتعود القضية إلى عام 2018، حين تقدّمت شابة كانت تعمل نادلة في منطقة سان تروبيه بشكوى تفيد بلقائها لمجرد في أحد النوادي الليلية من دون أن تعرف هويته الحقيقية في البداية. وبعد أن علمت أنه فنان مشهور، وافقت على الدعوة إلى جناحه الفندقي. لكن الشابة تؤكد أن ما جرى لاحقاً لم يكن برضاها، في حين يؤكد سعد لمجرد أن ما حدث كان بالتراضي وأنه لم يرتكب أي اعتداء.

القضية تعود إلى الواجهة مع استمرار الإجراءات القانونية، وسط اهتمام إعلامي واسع نظراً لارتباطها أحد أبرز الفنانين في ، وبانتظار ما ستخلص إليه المحكمة خلال الأيام المقبلة.