ظهور لطيف يجمع كريم عبد العزيز وحفيدة أصالة يشعل مواقع التواصل

وظهر في الفيديو وهو يلاعب جيهان بعفوية لافتة، ما أثار تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بلطفه وطريقته المحبة للأطفال.

وقد شاركت شام الذهبي صوراً من الزيارة عبر حسابها على " "، وثّقت فيها لحظات اللقاء، بالإضافة إلى لقطات جمعتها بابنتها جيهان وكريم وزوجته. وعبّرت شام عن سعادتها الكبيرة بهذه الزيارة التي وصفتها بالمميزة.

وكتبت شام في تعليقها على الصور: "بقدومك أسعدت كل واحد فينا... واللي سمع إنك شرّفتنا تمنى لو كان معانا... الفنان الكبير كريم عبد بنتمنى نشوفك دايماً وأنت بأحلى حال"، مؤكدة تقدير العائلة لهذه اللفتة الخاصة.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع استعداد كريم عبد العزيز لطرح فيلمه الجديد "الست"، حيث يشارك كضيف شرف إلى جانب منى زكي. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بمصر والوطن بتاريخ 10 الأول (ديسمبر) الجاري، وسط ترقّب كبير من الجمهور ومحبي السينما .