الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟
فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟
A-
A+

فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟

فن

2025-12-01 | 11:19
فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟

عاد الجدل مجدداً حول أنباء زواج الفنانين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، بعدما أثارت الكاتبة الكويتية فجر السعيد ضجة واسعة بمنشور عبر حسابها على فيسبوك، ألمحت فيه بشكل مباشر إلى زواجهما، متمنية لهما التوفيق في حياتهما، الأمر الذي أشعل موجة من التساؤلات داخل الوسط الفني وبين الجمهور.

وجاء تعليق السعيد بالتزامن مع طرح البوستر الرسمي لفيلم “طلقني”، الذي يجمع كريم ودينا في أول تعاون سينمائي بينهما، ما اعتبره البعض سبباً في تصاعد الاهتمام بالقضية، وعودة الحديث حول طبيعة العلاقة بينهما، خصوصاً في ظل غياب أي إعلان رسمي من الجانبين بشأن الارتباط.

وفي منشورها، وصفت فجر السعيد دينا الشربيني بأنها “مناسبة لكريم” في هذه المرحلة من حياته بعد انفصاله عن زوجته السابقة، معتبرة أن الانسجام مهم في العلاقات الزوجية، وأن الحب والتفاهم هما الأساس. كما أبدت استغرابها من تفاعل بعض أفراد عائلة كريم، ولا سيما تعليق ابنته كندة التي وصفت دينا بعبارات اعتبرتها السعيد قاسية وغير ملائمة.

وتطرّقت السعيد أيضاً إلى الهجوم الذي تتعرض له الإعلامية بوسي شلبي بسبب زواجها من الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، مؤكدة أن محاولة البعض التشكيك في صحة الزواج أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن محمود عبدالعزيز كان شخصية ملتزمة ولم يكن ليعيش علاقة غير رسمية.

وفي ختام منشورها، وجهت السعيد رسالة مباشرة إلى دينا الشربيني، دعتها فيها إلى عدم الالتفات لأي انتقادات أو تعليقات مسيئة، مؤكدة أنها شخصية قوية ويحق لها أن تعيش سعادتها بعيداً عن الضغوط.

ويأتي كل ذلك بعد أن أعلن كريم محمود عبدالعزيز في وقت سابق انفصاله عن زوجته آن الرفاعي بعد زواج دام أكثر من أربعة عشر عاماً، وهو الإعلان الذي فتح الباب أمام الكثير من التكهنات، خصوصاً بعد تعليق الرفاعي الذي قدّمت فيه رواية مختلفة حول ملابسات الطلاق، مما أضاف طبقة جديدة من الجدل حول حياة كريم الشخصية.

ورغم الانتشار الواسع لأنباء الزواج المتداول، لا يزال الموضوع غير محسوم رسمياً، بانتظار أي تأكيد أو نفي من الطرفين.

اقرأ ايضا في فن

تأجيل محاكمة سعد لمجرد المقررة.. اليكم سبب ما حدث
11:26

تأجيل محاكمة سعد لمجرد المقررة.. اليكم سبب ما حدث

أعلنت هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد في بيان رسمي أنها أُبلغت بقرار تأجيل الجلسة القضائية المقررة، وذلك بسبب الحالة الصحية لرئيسة المحكمة.

11:26

تأجيل محاكمة سعد لمجرد المقررة.. اليكم سبب ما حدث

أعلنت هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد في بيان رسمي أنها أُبلغت بقرار تأجيل الجلسة القضائية المقررة، وذلك بسبب الحالة الصحية لرئيسة المحكمة.

بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد
11:21

بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد

نشرت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في "إنستغرام" صورة كشفت فيها عن النظام الغذائي الجديد الذي بدأت باتباعه بعد زواجها من مدرب اللياقة وطبيب التغذية أحمد تيمور.

11:21

بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد

نشرت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في "إنستغرام" صورة كشفت فيها عن النظام الغذائي الجديد الذي بدأت باتباعه بعد زواجها من مدرب اللياقة وطبيب التغذية أحمد تيمور.

ظهور لطيف يجمع كريم عبد العزيز وحفيدة أصالة يشعل مواقع التواصل
11:17

ظهور لطيف يجمع كريم عبد العزيز وحفيدة أصالة يشعل مواقع التواصل

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر جمع الفنان كريم عبد العزيز بالطفلة جيهان، حفيدة الفنانة أصالة، خلال زيارة قام بها برفقة زوجته هايدي سرور إلى عيادة شام الذهبي التجميلية.

11:17

ظهور لطيف يجمع كريم عبد العزيز وحفيدة أصالة يشعل مواقع التواصل

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر جمع الفنان كريم عبد العزيز بالطفلة جيهان، حفيدة الفنانة أصالة، خلال زيارة قام بها برفقة زوجته هايدي سرور إلى عيادة شام الذهبي التجميلية.

اخترنا لك
تأجيل محاكمة سعد لمجرد المقررة.. اليكم سبب ما حدث
11:26
بعد زواجها من طبيب تغذية… مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد
11:21
ظهور لطيف يجمع كريم عبد العزيز وحفيدة أصالة يشعل مواقع التواصل
11:17
محاكمة جديدة لـ سعد لمجرد في فرنسا… والحكم يصدر بهذا اليوم
11:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025