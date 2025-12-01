فجر السعيد تثير الجدل: زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟

وجاء تعليق بالتزامن مع طرح البوستر الرسمي لفيلم “طلقني”، الذي يجمع ودينا في أول تعاون سينمائي بينهما، ما اعتبره البعض سبباً في تصاعد الاهتمام بالقضية، وعودة الحديث حول طبيعة العلاقة بينهما، خصوصاً في ظل غياب أي إعلان رسمي من الجانبين بشأن الارتباط.

وفي منشورها، وصفت فجر السعيد دينا الشربيني بأنها “مناسبة لكريم” في هذه المرحلة من حياته بعد انفصاله عن زوجته السابقة، معتبرة أن الانسجام مهم في العلاقات الزوجية، وأن الحب والتفاهم هما الأساس. كما أبدت استغرابها من تفاعل بعض أفراد عائلة كريم، ولا سيما تعليق ابنته كندة التي وصفت دينا بعبارات اعتبرتها السعيد قاسية وغير ملائمة.

وتطرّقت السعيد أيضاً إلى الهجوم الذي تتعرض له الإعلامية بوسي شلبي بسبب زواجها من الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، مؤكدة أن محاولة البعض التشكيك في صحة الزواج أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن محمود عبدالعزيز كان شخصية ملتزمة ولم يكن ليعيش علاقة غير رسمية.

وفي ختام منشورها، وجهت السعيد رسالة مباشرة إلى دينا الشربيني، دعتها فيها إلى عدم الالتفات لأي انتقادات أو تعليقات مسيئة، مؤكدة أنها شخصية قوية ويحق لها أن تعيش سعادتها بعيداً عن الضغوط.

ويأتي كل ذلك بعد أن أعلن كريم محمود عبدالعزيز في وقت سابق انفصاله عن زوجته آن الرفاعي بعد زواج دام أكثر من أربعة عشر عاماً، وهو الإعلان الذي فتح الباب أمام الكثير من التكهنات، خصوصاً بعد تعليق الرفاعي الذي قدّمت فيه رواية مختلفة حول ملابسات الطلاق، مما أضاف طبقة من الجدل حول حياة كريم الشخصية.

ورغم الانتشار الواسع لأنباء الزواج المتداول، لا يزال الموضوع غير محسوم رسمياً، بانتظار أي تأكيد أو نفي من الطرفين.