وفاة قيس جمعة… عازف الكمان البارز ورفيق درب كاظم الساهر

ورحل الراحل وهو يُعدّ واحداً من أهم ركائز الفرقة الموسيقية التي رافقت الساهر على مدى سنوات طويلة، وأسهمت بشكل لافت في تشكيل الهوية الموسيقية المميزة لأعمال القيصر في العراق والعالم .

ونعت نقابة الفنانين العراقيين قيس جمعة ببيان رسمي عبر صفحتها على موقع ، عبّرت فيه عن حزنها العميق لفقدانه، متقدمة بخالص العزاء لعائلته وزملائه ومحبيه. وكتبت النقابة أنّ الراحل ترك إرثاً فنياً سيظل حاضراً في ذاكرة الموسيقى .

كما شهدت موجة من رسائل النعي، حيث نشر حساب منسوب لمحبي الفنان كاظم الساهر على منصة صورة تجمع الساهر بجمعة، وأرفقها بكلمات تستحضر مكانته كأحد أعمدة الفرقة وصاحب بصمة لا تُنسى في العروض الحيّة التي قدّمها القيصر خلال مسيرته الفنية.

وتميّز قيس جمعة بعزفه الهادئ والعميق، الذي كان جزءاً ثابتاً من روح حفلات الساهر، وبات حضوره على المسرح جزءاً من الصورة الفنية التي اعتاد عليها الجمهور. وبرحيله، يخسر المشهد الموسيقي واحداً من أبرز عازفيه وأكثرهم تأثيراً.