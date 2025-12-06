قصي خولي يكشف أول صورة من كواليس مسلسل "خمسة أرواح" استعدادًا لرمضان 2026

المسلسل، الذي يحمل اسم "5 أرواح"، هو عمل سوري ضخم من إنتاج ، ويجمع نخبة من أبرز نجوم الدراما، وفي مقدمتهم وكاريس بشار، بينما يتولى الإخراج المخرج رامي حنا.

التحضيرات للعمل انطلقت في أكتوبر 2025، ليكون جاهزًا للعرض في السباق الرمضاني المقبل، في وقت يتابع الجمهور باهتمام أي تفاصيل تتسرّب من الكواليس نظرًا لحجم التوقعات المرتفع حوله.

ورغم تداول الصورة بشكل واسع، إلا أنّ المسلسل ما يزال في مرحلة ولم يبدأ بعد، فيما ينتظر الجمهور طرح البرومو الرسمي للكشف عن أجوائه الدرامية والشخصيات التي سيقدمها نجومه.