بعد الجدل والانتقادات… ماريو مبارك يعتذر ويوضح سياق الاسكتش

وبعد الضجة التي تصاعدت خلال الساعات الماضية، نشر مبارك بيانًا عبر حسابه على أوضح فيه موقفه من الفيديو المتداول. وقال إن المقطع الذي أثار الجدل هو نسخة مجتزأة لا تتجاوز الدقيقة، جرى قصّها ونشرها خارج سياقها من قبل جهات لا يملك أي سلطة عليها، مشيرًا إلى أن النسخة الكاملة تمتد إلى عشرين دقيقة وموجودة على منذ أكثر من ستة أشهر.

وأضاف في بيانه أن السياق في الستاند أب كوميدي عنصر أساسي لفهم الفكرة، وأن طرحه للموضوع كان ضمن إطار فني لا يحمل أي نية للإساءة. وأكد أنه النشأة ودرس في مدرسة كاثوليكية، وأن جزء أساسي من حياته، لذلك تناول الموضوع من زاوية كوميدية دون قصد جرح مشاعر أي شخص.

وختم مبارك اعتذاره للأشخاص الذين شاهدوا المقطع المجتزأ وتأذّوا منه، مجددًا التأكيد أن هدفه لم يكن التجديف أو الإساءة، بل تقديم مادة كوميدية أسيء فهمها نتيجة اقتطاعها من سياقها الأصلي.