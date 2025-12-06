بعد الجدل والانتقادات… ماريو مبارك يعتذر ويوضح سياق الاسكتش

وبعد الضجة التي تصاعدت خلال الساعات الماضية، نشر مبارك بيانًا عبر حسابه على إنستغرام أوضح فيه موقفه من الفيديو المتداول. وقال إن المقطع الذي أثار الجدل هو نسخة مجتزأة لا تتجاوز الدقيقة، جرى قصّها ونشرها خارج سياقها من قبل جهات لا يملك أي سلطة عليها، مشيرًا إلى أن النسخة الكاملة تمتد إلى عشرين دقيقة وموجودة على يوتيوب منذ أكثر من ستة أشهر.
وأضاف في بيانه أن السياق في الستاند أب كوميدي عنصر أساسي لفهم الفكرة، وأن طرحه للموضوع كان ضمن إطار فني لا يحمل أي نية للإساءة. وأكد أنه مسيحي النشأة ودرس في مدرسة كاثوليكية، وأن المسيحية جزء أساسي من حياته، لذلك تناول الموضوع من زاوية كوميدية دون قصد جرح مشاعر أي شخص.
وختم مبارك اعتذاره للأشخاص الذين شاهدوا المقطع المجتزأ وتأذّوا منه، مجددًا التأكيد أن هدفه لم يكن التجديف أو الإساءة، بل تقديم مادة كوميدية أسيء فهمها نتيجة اقتطاعها من سياقها الأصلي.
أعلن الملحن عمرو مصطفى عن مفاجأة سارة لجمهور شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أن الفنانة تستعد للعودة قريباً إلى الساحة الغنائية، لينفي بذلك كل الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول اعتزالها الفن أو ابتعادها الدائم عن الجمهور.
نشرت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على إنستغرام صورة تجمعها بالفنانة سوسن بدر، حيث وجّهت لها رسالة شكر وامتنان، مؤكدة تأثيرها الكبير في مسيرتها الفنية.
شارك النجم السوري قصي خولي متابعيه عبر خاصية الستوري على إنستغرام صورة جديدة من كواليس عمله الدرامي المقبل "خمسة أرواح"، في إشارة واضحة إلى بدء التحضيرات الجدية للموسم الرمضاني 2026.