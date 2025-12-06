الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مي عز الدين تُفاجئ الجمهور برسالة مؤثرة لـ سوسن بدر بعد زواجها
مي عز الدين تُفاجئ الجمهور برسالة مؤثرة لـ سوسن بدر بعد زواجها
A-
A+

مي عز الدين تُفاجئ الجمهور برسالة مؤثرة لـ سوسن بدر بعد زواجها

فن

2025-12-06 | 12:10
مي عز الدين تُفاجئ الجمهور برسالة مؤثرة لـ سوسن بدر بعد زواجها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مي عز الدين تُفاجئ الجمهور برسالة مؤثرة لـ سوسن بدر بعد زواجها

نشرت الفنانة مي عز الدين عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على إنستغرام صورة تجمعها بالفنانة سوسن بدر، حيث وجّهت لها رسالة شكر وامتنان، مؤكدة تأثيرها الكبير في مسيرتها الفنية.

وجاء هذا الظهور من مي ليكون من أحدث نشاطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجها، ما لفت أنظار الجمهور والمتابعين.

وأرفقت مي الصورة بتعليق عبّرت فيه عن تقديرها لسوسن بدر قائلة: "كل حبي ليكي ولشخصيتك وفنك وتعليمك ليا". وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أثنوا على مبادرتها في الاعتراف بالجميل، معتبرين أن هذا النوع من الوفاء أصبح نادراً في الساحة الفنية.

وفي سياق آخر، كانت مي عز الدين قد أعلنت قرارها بشأن مشاركتها في موسم الدراما الرمضانية لعام 2026، مؤكدة تعاقدها على مسلسل جديد يحمل عنوان "قبل وبعد"، وهو الاتفاق الذي كانت قد أبرمته منذ نحو ثلاثة أشهر. ويشارك في العمل مجموعة من أبرز صُنّاع الدراما المصرية، إذ يأتي من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج مرقس عادل.

من جهتها، كشفت المنتجة مها سليم عن بدء تصوير المسلسل، حيث نشرت عبر حسابها على فيسبوك صورة لمي عز الدين معلّقة: "قبل وبعد اسم مبدئي لمسلسل مي عز الدين في رمضان 2026 والتأليف لمحمد سليمان عبد المالك"، مضيفة: "بسم الله توكلنا على الله". ومع هذا الإعلان، يترقّب الجمهور تفاصيل العمل الجديد الذي يُتوقع أن يشهد عودة قوية لمي في الموسم الرمضاني المقبل.

اقرأ ايضا في فن

عمرو مصطفى يكشف: شيرين عبد الوهاب راجعة بقوة
12:13

عمرو مصطفى يكشف: شيرين عبد الوهاب راجعة بقوة

أعلن الملحن عمرو مصطفى عن مفاجأة سارة لجمهور شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أن الفنانة تستعد للعودة قريباً إلى الساحة الغنائية، لينفي بذلك كل الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول اعتزالها الفن أو ابتعادها الدائم عن الجمهور.

12:13

عمرو مصطفى يكشف: شيرين عبد الوهاب راجعة بقوة

أعلن الملحن عمرو مصطفى عن مفاجأة سارة لجمهور شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أن الفنانة تستعد للعودة قريباً إلى الساحة الغنائية، لينفي بذلك كل الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول اعتزالها الفن أو ابتعادها الدائم عن الجمهور.

بعد الجدل والانتقادات… ماريو مبارك يعتذر ويوضح سياق الاسكتش
11:49

بعد الجدل والانتقادات… ماريو مبارك يعتذر ويوضح سياق الاسكتش

أعاد الكوميدي ماريو مبارك، أحد أفراد مجموعة Awkward، فتح النقاش حول الاسكتش الذي أثار موجة غضب واسعة، بعدما أوقفه الأمن العام اللبناني أمس لدى وصوله إلى مطار بيروت قادمًا من كندا، وصادر جواز سفره وهاتفه على خلفية المقطع الذي اعتبره كثيرون مسيئًا للسيد المسيح.

11:49

بعد الجدل والانتقادات… ماريو مبارك يعتذر ويوضح سياق الاسكتش

أعاد الكوميدي ماريو مبارك، أحد أفراد مجموعة Awkward، فتح النقاش حول الاسكتش الذي أثار موجة غضب واسعة، بعدما أوقفه الأمن العام اللبناني أمس لدى وصوله إلى مطار بيروت قادمًا من كندا، وصادر جواز سفره وهاتفه على خلفية المقطع الذي اعتبره كثيرون مسيئًا للسيد المسيح.

قصي خولي يكشف أول صورة من كواليس مسلسل "خمسة أرواح" استعدادًا لرمضان 2026
11:18

قصي خولي يكشف أول صورة من كواليس مسلسل "خمسة أرواح" استعدادًا لرمضان 2026

شارك النجم السوري قصي خولي متابعيه عبر خاصية الستوري على إنستغرام صورة جديدة من كواليس عمله الدرامي المقبل "خمسة أرواح"، في إشارة واضحة إلى بدء التحضيرات الجدية للموسم الرمضاني 2026.

11:18

قصي خولي يكشف أول صورة من كواليس مسلسل "خمسة أرواح" استعدادًا لرمضان 2026

شارك النجم السوري قصي خولي متابعيه عبر خاصية الستوري على إنستغرام صورة جديدة من كواليس عمله الدرامي المقبل "خمسة أرواح"، في إشارة واضحة إلى بدء التحضيرات الجدية للموسم الرمضاني 2026.

اخترنا لك
عمرو مصطفى يكشف: شيرين عبد الوهاب راجعة بقوة
12:13
بعد الجدل والانتقادات… ماريو مبارك يعتذر ويوضح سياق الاسكتش
11:49
قصي خولي يكشف أول صورة من كواليس مسلسل "خمسة أرواح" استعدادًا لرمضان 2026
11:18
ميغان ماركل تتواصل مع والدها بعد بتر ساقه… أوّل اتصال منذ سنوات ​
11:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025