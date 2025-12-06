مي عز الدين تُفاجئ الجمهور برسالة مؤثرة لـ سوسن بدر بعد زواجها

وجاء هذا الظهور من مي ليكون من أحدث نشاطاتها على بعد زواجها، ما لفت أنظار الجمهور والمتابعين.

وأرفقت مي الصورة بتعليق عبّرت فيه عن تقديرها لسوسن بدر قائلة: "كل حبي ليكي ولشخصيتك وفنك وتعليمك ليا". وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين أثنوا على مبادرتها في الاعتراف بالجميل، معتبرين أن هذا النوع من الوفاء أصبح نادراً في الساحة الفنية.

وفي سياق آخر، كانت مي عز الدين قد أعلنت قرارها بشأن مشاركتها في موسم الدراما الرمضانية لعام 2026، مؤكدة تعاقدها على مسلسل جديد يحمل عنوان "قبل وبعد"، وهو الاتفاق الذي كانت قد أبرمته منذ نحو ثلاثة أشهر. ويشارك في العمل مجموعة من أبرز صُنّاع الدراما ، إذ يأتي من تأليف سليمان عبد المالك وإخراج مرقس عادل.

من جهتها، كشفت المنتجة مها سليم عن بدء تصوير المسلسل، حيث نشرت عبر حسابها على صورة لمي عز الدين معلّقة: "قبل وبعد اسم مبدئي لمسلسل مي عز الدين في رمضان 2026 والتأليف لمحمد سليمان عبد المالك"، مضيفة: "بسم توكلنا ". ومع هذا الإعلان، يترقّب الجمهور تفاصيل العمل الجديد الذي يُتوقع أن يشهد عودة قوية لمي في الموسم الرمضاني المقبل.