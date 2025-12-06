عمرو مصطفى يكشف: شيرين عبد الوهاب راجعة بقوة

وأوضح في تصريحات صحافية أن ما تمرّ به شيرين هو مجرد فترة صعبة يمرّ بها أي فنان، قبل أن يعود بقوة إلى نشاطه المعتاد.
وقال عمرو مصطفى إن شيرين ستطل مجدداً على جمهورها قريباً، مشيراً إلى أن عودتها ستكون محط اهتمام كبير وستقدم أعمالاً جديدة تليق بمكانتها، مؤكداً ثقته بأن جمهورها سيستقبلها بالشغف نفسه الذي لطالما رافق مسيرتها الفنية.
وجاءت هذه التصريحات بعد تداول تسجيل صوتي للفنانة خلال الأيام الماضية، ردّت فيه على الشائعات التي تحدثت عن اعتزالها، مؤكدة أنها بخير وأنها تعمل حالياً على تحضير مفاجآت فنية متعددة. وقالت شيرين في التسجيل إنها سمعت الأخبار التي تزعم أنها اعتزلت بسبب حالتها النفسية، لكنها شددت على أنها «كويسة جداً» وتخطط لتقديم أعمال جديدة والغناء من أماكن مختلفة.
وأضافت أن الغناء هو حياتها وأنها ستستمر فيه «لحد ما تموت»، مشيرة إلى أن الفن والجمهور هما مصدر قوتها ودافعها للاستمرار، رغم الظروف الصعبة التي قد تواجهها أحياناً من أشخاص مقربين منها. وختمت رسالتها بالتأكيد على أن الله يقف معها وأنها تعيش من أجل جمهورها.
وقد أثار التسجيل الصوتي موجة واسعة من ردود الأفعال، إذ رأى بعض المتابعين أن الصوت يحتوي على تأثيرات قد توحي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما اعتقد آخرون أنه تسجيل قديم. كما استغرب البعض نشره عبر صفحات المعجبين بدلاً من حساب شيرين الرسمي، لكن الغالبية عبّرت عن شوقها لعودتها وأملها في سماع أعمال جديدة قريباً.