4 آب "الحقيقة الضائعة"
نادين خوري تستعيد ذكرى شقيقها جورج خوري
نادين خوري تستعيد ذكرى شقيقها جورج خوري
A-
A+

نادين خوري تستعيد ذكرى شقيقها جورج خوري

فن

2025-12-07 | 02:55
نادين خوري تستعيد ذكرى شقيقها جورج خوري
Aljadeed
نادين خوري تستعيد ذكرى شقيقها جورج خوري

أعادت الممثلة السورية نادين خوري إحياء ذكرى شقيقها ومدير التصوير الراحل جورج خوري، مؤكدة أن غيابه منذ عام 2012 ما زال يترك أثرًا عميقًا في مسيرتها الشخصية والفنية.

وأشارت إلى أن المبادئ التي حملها  من الشرف والوفاء إلى الالتزام واحترام الكلمة  أصبحت جزءًا ثابتًا من بوصلتها الإبداعية. ونشرت خوري عبر "إنستغرام" صورة تجمعها بشقيقها، مرفقة برسالة عبّرت فيها عن الامتنان لما تعلمته منه، واصفة إياه بأنه "تاج على رأسها" وشاهد دائم على إرثه الفني والإنساني.
المنشور لقي تفاعلًا كبيرًا، إذ استعاد المتابعون تأثير جورج خوري على السينما السورية، باعتباره من أبرز من صاغوا الهوية البصرية للأعمال الكبرى، ولقّب بـ"شيخ الكار" لتميّزه وحرفيته العالية. ويُذكر أن خوري ترك خلفه أعمالًا بارزة ومعارضًا متخصصة وجوائز عربية ودولية جعلت اسمه حاضرًا في ذاكرة السينما.
فنّيًا، تتحضر نادين خوري للمشاركة في موسمين دراميين خلال رمضان 2026 عبر عملين كبيرين. الأول "عيلة الملك" و "المليئية"

اقرأ ايضا في فن

ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها
05:30

ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها

احتفلت الفنانة ديمة بياعة بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة جمعتها بزوجها أحمد الحلو، ووالدتها الفنانة مها المصري، وخالتها سلمى المصري، وابنها فهد من الفنان تيم حسن، في لقاء عائلي حصد تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

05:30

ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها

احتفلت الفنانة ديمة بياعة بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة جمعتها بزوجها أحمد الحلو، ووالدتها الفنانة مها المصري، وخالتها سلمى المصري، وابنها فهد من الفنان تيم حسن، في لقاء عائلي حصد تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

سامر المصري يثير الجدل بتصريحه عن كندا حنا: ما بعرفها !
05:17

سامر المصري يثير الجدل بتصريحه عن كندا حنا: ما بعرفها !

أثار الممثل السوري سامر المصري موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل بعد تصريحاته المفاجئة عن الممثلة كندا حنا. خلال مقابلة إعلامية، قال المصري إنه لا يعرف من هي كندا حنا، وإنه التقاها للمرة الأولى في موقع التصوير، مؤكدًا أنه لم يجمعه بها أي لقاء سابق.

05:17

سامر المصري يثير الجدل بتصريحه عن كندا حنا: ما بعرفها !

أثار الممثل السوري سامر المصري موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل بعد تصريحاته المفاجئة عن الممثلة كندا حنا. خلال مقابلة إعلامية، قال المصري إنه لا يعرف من هي كندا حنا، وإنه التقاها للمرة الأولى في موقع التصوير، مؤكدًا أنه لم يجمعه بها أي لقاء سابق.

أصالة تكسر الصمت حول غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها وتردّ على الشائعات
03:22

أصالة تكسر الصمت حول غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها وتردّ على الشائعات

عادت الفنانة أصالة نصري لتتصدر أحاديث الجمهور بعد ظهورها في فعالية Stars on Board بدبي، حيث كشفت للمرة الأولى حقيقة غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها الأخيرة، وردّت بوضوح على الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية.

03:22

أصالة تكسر الصمت حول غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها وتردّ على الشائعات

عادت الفنانة أصالة نصري لتتصدر أحاديث الجمهور بعد ظهورها في فعالية Stars on Board بدبي، حيث كشفت للمرة الأولى حقيقة غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها الأخيرة، وردّت بوضوح على الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية.

ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها
05:30
سامر المصري يثير الجدل بتصريحه عن كندا حنا: ما بعرفها !
05:17
أصالة تكسر الصمت حول غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها وتردّ على الشائعات
03:22
لقطات تثير الجدل حول علاقة كاتي بيري وجاستن ترودو
03:12

