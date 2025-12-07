نادين خوري تستعيد ذكرى شقيقها جورج خوري

View this post on Instagram
احتفلت الفنانة ديمة بياعة بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة جمعتها بزوجها أحمد الحلو، ووالدتها الفنانة مها المصري، وخالتها سلمى المصري، وابنها فهد من الفنان تيم حسن، في لقاء عائلي حصد تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
أثار الممثل السوري سامر المصري موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل بعد تصريحاته المفاجئة عن الممثلة كندا حنا. خلال مقابلة إعلامية، قال المصري إنه لا يعرف من هي كندا حنا، وإنه التقاها للمرة الأولى في موقع التصوير، مؤكدًا أنه لم يجمعه بها أي لقاء سابق.
عادت الفنانة أصالة نصري لتتصدر أحاديث الجمهور بعد ظهورها في فعالية Stars on Board بدبي، حيث كشفت للمرة الأولى حقيقة غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها الأخيرة، وردّت بوضوح على الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية.