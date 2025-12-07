نادين خوري تستعيد ذكرى شقيقها جورج خوري

أعادت الممثلة نادين إحياء ذكرى شقيقها ومدير التصوير الراحل خوري، مؤكدة أن غيابه منذ عام 2012 ما زال يترك أثرًا عميقًا في مسيرتها الشخصية والفنية.



وأشارت إلى أن المبادئ التي حملها من الشرف والوفاء إلى الالتزام واحترام الكلمة أصبحت جزءًا ثابتًا من بوصلتها الإبداعية. ونشرت عبر " " صورة تجمعها بشقيقها، مرفقة برسالة عبّرت فيها عن الامتنان لما تعلمته منه، واصفة إياه بأنه "تاج على رأسها" وشاهد دائم على إرثه الفني والإنساني.

المنشور لقي تفاعلًا كبيرًا، إذ استعاد المتابعون تأثير خوري على السينما ، باعتباره من أبرز من صاغوا الهوية البصرية للأعمال الكبرى، ولقّب بـ"شيخ " لتميّزه وحرفيته العالية. ويُذكر أن خوري ترك خلفه أعمالًا بارزة ومعارضًا متخصصة وجوائز عربية ودولية جعلت اسمه حاضرًا في ذاكرة السينما.