أصالة تكسر الصمت حول غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها وتردّ على الشائعات

احتفلت الفنانة ديمة بياعة بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة جمعتها بزوجها أحمد الحلو، ووالدتها الفنانة مها المصري، وخالتها سلمى المصري، وابنها فهد من الفنان تيم حسن، في لقاء عائلي حصد تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
أثار الممثل السوري سامر المصري موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل بعد تصريحاته المفاجئة عن الممثلة كندا حنا. خلال مقابلة إعلامية، قال المصري إنه لا يعرف من هي كندا حنا، وإنه التقاها للمرة الأولى في موقع التصوير، مؤكدًا أنه لم يجمعه بها أي لقاء سابق.
أعادت صورة جديدة نشرتها كاتي بيري من جولتها العالمية في اليابان إشعال الجدل حول ارتباطها المحتمل برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، بعدما ظهرا معًا في مشاهد قريبة وودية أثارت موجة واسعة من التعليقات.