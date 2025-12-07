سامر المصري يثير الجدل بتصريحه عن كندا حنا: ما بعرفها !

View this post on Instagram
A post shared by elie merheb (@_eliemerheb)
احتفلت الفنانة ديمة بياعة بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة جمعتها بزوجها أحمد الحلو، ووالدتها الفنانة مها المصري، وخالتها سلمى المصري، وابنها فهد من الفنان تيم حسن، في لقاء عائلي حصد تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
عادت الفنانة أصالة نصري لتتصدر أحاديث الجمهور بعد ظهورها في فعالية Stars on Board بدبي، حيث كشفت للمرة الأولى حقيقة غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها الأخيرة، وردّت بوضوح على الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية.
أعادت صورة جديدة نشرتها كاتي بيري من جولتها العالمية في اليابان إشعال الجدل حول ارتباطها المحتمل برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، بعدما ظهرا معًا في مشاهد قريبة وودية أثارت موجة واسعة من التعليقات.