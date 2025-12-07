سامر المصري يثير الجدل بتصريحه عن كندا حنا: ما بعرفها !

أثار الممثل السوري موجة من الجدل على مواقع التواصل بعد تصريحاته المفاجئة عن الممثلة . خلال مقابلة إعلامية، قال المصري إنه لا يعرف من هي حنا، وإنه التقاها للمرة الأولى في موقع التصوير، مؤكدًا أنه لم يجمعه بها أي لقاء سابق.