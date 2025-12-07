ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها

وظهرت ديمة في الصور والفيديوهات وهي محاطة بأفراد عائلتها، لكن اللافت كان الحضور المميّز لابنها فهد الذي خطف الأنظار بتفاعله العفوي وظهوره الشاب، ما أثار موجة كبيرة من التعليقات التي أشادت بعلاقته القريبة من والدته، وبالمحبة الواضحة التي تجمع أفراد العائلة.وعبّر الجمهور عن إعجابهم بأجواء الاحتفال البسيطة، معتبرين أن ظهور ديما مع زوجها ووالدتها وخالتها وابنها يعكس رابطًا عائليًا قويًا تحرص الفنانة على الحفاظ عليه رغم انشغالاتها.كما انهالت التهاني على بمناسبة عيد ميلادها، متمنّين لها عاماً جديداً يحمل المزيد من النجاح والاستقرار على الصعيدين الفني والعائلي.