ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها

View this post on Instagram
A post shared by Drama News - دراما نيوز (@drama.news.syria)
A post shared by Drama News - دراما نيوز (@drama.news.syria)
ردّت الفنانة السورية كندا حنّا على تصريحات سامر المصري ببيان مقتضب نشرته عبر إنستغرام، قالت فيه: "الإهانة من شخص بلا مبدأ لا تهزّني.. ولله الحق في كل ما يجري، وأنا أقبل بذلك، فعسى أن يكون في الأمر خير يرفعني لا يكسرني". ردّها حمل رسالة واضحة بأنها لن تنجرّ وراء الجدل، وأنها تضع حدًا لأي محاولة للإساءة.
أثار الممثل السوري سامر المصري موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل بعد تصريحاته المفاجئة عن الممثلة كندا حنا. خلال مقابلة إعلامية، قال المصري إنه لا يعرف من هي كندا حنا، وإنه التقاها للمرة الأولى في موقع التصوير، مؤكدًا أنه لم يجمعه بها أي لقاء سابق.
عادت الفنانة أصالة نصري لتتصدر أحاديث الجمهور بعد ظهورها في فعالية Stars on Board بدبي، حيث كشفت للمرة الأولى حقيقة غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها الأخيرة، وردّت بوضوح على الشائعات التي انتشرت في الأيام الماضية.