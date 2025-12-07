الأخبار
ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها
ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها
2025-12-07 | 05:30
ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها
ديما بياعة تحتفل بعيد ميلادها وابنها فهد يخطف الأضواء منها

احتفلت الفنانة ديما بياعة بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة جمعتها بزوجها أحمد الحلو، ووالدتها الفنانة مها المصري، وخالتها سلمى المصري، وابنها فهد من الفنان تيم حسن، في لقاء عائلي حصد تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

 وظهرت ديمة في الصور والفيديوهات وهي محاطة بأفراد عائلتها، لكن اللافت كان الحضور المميّز لابنها فهد الذي خطف الأنظار بتفاعله العفوي وظهوره الشاب، ما أثار موجة كبيرة من التعليقات التي أشادت بعلاقته القريبة من والدته، وبالمحبة الواضحة التي تجمع أفراد العائلة. 
وعبّر الجمهور عن إعجابهم بأجواء الاحتفال البسيطة، معتبرين أن ظهور ديما مع زوجها ووالدتها وخالتها وابنها يعكس رابطًا عائليًا قويًا تحرص الفنانة على الحفاظ عليه رغم انشغالاتها.
 كما انهالت التهاني على ديما بياعة بمناسبة عيد ميلادها، متمنّين لها عاماً جديداً يحمل المزيد من النجاح والاستقرار على الصعيدين الفني والعائلي.

كندا حنا ترد على تصريحات سامر المصري وتصفه بـ "عديم المبدأ"
كندا حنا ترد على تصريحات سامر المصري وتصفه بـ "عديم المبدأ"

سامر المصري يثير الجدل بتصريحه عن كندا حنا: ما بعرفها !
سامر المصري يثير الجدل بتصريحه عن كندا حنا: ما بعرفها !

أصالة تكسر الصمت حول غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها وتردّ على الشائعات
أصالة تكسر الصمت حول غياب زوجها فائق حسن عن حفلاتها وتردّ على الشائعات

