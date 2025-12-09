أصالة نصري برسالة مؤثرة في ذكرى التحرير: عاشت سوريا أرض الحضارات

​وجهت الفنانة نصري رسالة مؤثرة عبر حساباتها الرسمية، عبّرت فيها بوضوح وحنين عن ارتباطها العميق بوطنها ، تزامنًا مع احتفالات السوريين بذكرى التحرير. أصالة أعادت التأكيد أن علاقتها ببلدها ليست مجرّد ذكريات، بل جذور ممتدة في روحها وهويتها، مهما ابتعدت أو تغيّرت الظروف.



أشارت في رسالتها إلى أن تسكنها في لغتها وكرامتها وموهبتها، وأنها بالنسبة لها الأغنية الأقرب إلى القلب والملاذ الذي لا يعوّضه أي مكان. وتحدثت عن شوقها الكبير لشوارع وحاراته ووجوه الناس الطيبين، مؤكدة أن هذا الشوق "يحرّق صدرها"، وأن لا حضن يشبه حضن سوريا أو يواسيها كما يفعل وطنها.



ووسط أجواء الاحتفال، هنّأت أصالة بلدها بذكرى التحرير، معتبرة أن " قادم" وأن سوريا قادرة حضورها وجمالها، لأن أبناءها جذور ثابتة لا تقتلعها الأزمات. ووصفت الشعب السوري بأنه أصل الحضارات وأول من كتب الأغنية في التاريخ، مؤكدة أن السوريين باقون مهما اشتدّت التحديات.



كما كشفت أصالة عن عهد قطعته على نفسها بالعودة إلى سوريا، مؤكدة أن الزمن توقف عند لحظة اللقاء التي تنتظرها، لحظة يعيد فيها الوطن طمأنينتها القديمة ويكمل ضفيرتها كما قالت.



وفي ختام رسالتها، شددت أصالة على أن سوريا بحاجة إلى الحب والعطف والحكمة والحزم، وأنها تستحق أن تنهض وتُشفى وتستعيد مكانتها. وخاطبت وطنها بكلمات مؤثرة: "سوريا يا حبيبتي، افرحي واحتفلي، فالنصر قد بدأ، والغد لكِ، واليوم بين يديكِ… هكذا أنتِ: حرّة، أبيّة، شامخة."