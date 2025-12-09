هاكان سابانجي يشعل مواقع التواصل بعد حظر هاندا وغمزة أرتشيل

هاكان سابانجي يعود إلى الواجهة بخطوة تصعيدية ، بعد أن قام بحظر الشقيقتين هاندا وغمزة أرتشيل عن حساباته على منصّات التواصل الاجتماعي.

الخطوة جاءت وسط سلسلة توترات تراكمت منذ انفصاله عن هاندا قبل نحو شهرين، لكنها انفجرت مجددًا خلال الساعات .

حسابات متابعة للشأن تداولت أنباء عن أنّ قامت بحظر آرزو سابانجي، والدة هاكان، على مواقع التواصل، وهو ما اعتبره الملياردير التركي إهانة مباشرة لعائلته.

ردّه جاء سريعًا وحاسمًا عبر حظر هاندا وشقيقتها غمزة معًا، ليشتعل الجدل على حول الخلفيات الحقيقية لهذا التصعيد بين الطرفين.