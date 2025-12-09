الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ترتيبات حماية جديدة تقرب الأمير هاري من العودة إلى المملكة المتحدة وفتح باب المصالحة
ترتيبات حماية جديدة تقرب الأمير هاري من العودة إلى المملكة المتحدة وفتح باب المصالحة
A-
A+

ترتيبات حماية جديدة تقرب الأمير هاري من العودة إلى المملكة المتحدة وفتح باب المصالحة

فن

2025-12-09 | 09:24
ترتيبات حماية جديدة تقرب الأمير هاري من العودة إلى المملكة المتحدة وفتح باب المصالحة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترتيبات حماية جديدة تقرب الأمير هاري من العودة إلى المملكة المتحدة وفتح باب المصالحة

تتداول الصحف البريطانية في الأيام الأخيرة معلومات تشير إلى أن عودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة باتت أقرب مما كان متوقعًا، مدفوعة بخطوات رسمية جديدة تتعلق بإعادة تقييم ترتيبات الحماية الأمنية الخاصة به خلال زياراته للبلاد

 هذه التطورات تُعد الأكثر جدية منذ مغادرته العائلة الملكية عام 2020، وقد تفتح الباب أمام مرحلة تهدئة مع والده الملك تشارلز الثالث.

وفق التقارير، فإن إعادة النظر في الإجراءات الأمنية قد تمنح هاري القدرة على زيارة بريطانيا برفقة زوجته ميغان ماركل وطفليهما دون مخاوف تتعلق بالسلامة. كما قد تمهّد الطريق أمام لقاء عائلي كان مؤجلاً منذ أشهر، مع احتمالات لاستئناف التواصل بين أفراد العائلة بعد سنوات من القطيعة العلنية والتوتر الإعلامي.

مصادر مطلعة أكدت أن الأمير هاري طلب رسميًا من لجنة RAVEC، وهي الجهة المكلفة بتأمين كبار الشخصيات، إجراء تقييم شامل للمخاطر الأمنية المرتبطة بزياراته. كما وجه في شهر أكتوبر الماضي رسالة مباشرة إلى وزيرة الداخلية شابانا محمود، طالبًا تفعيل هذا الإجراء الذي يُعتبر أول تقييم رسمي له منذ سنوات طويلة.

الخبيرة الملكية هيلاري فوردويش رأت أن الموافقة على هذا النوع من التقييمات لا تُعد مجرد خطوة إجرائية، بل مؤشرًا على تحول محتمل في العلاقة بين الأمير ووالده. وبحسب تحليلها، فإن الهدف الأساسي هو ضمان حصول هاري على حماية شرطية ممولة من الدولة خلال وجوده في البلاد، وهو الشرط الذي لطالما شكّل محور خلاف بينه وبين الحكومة البريطانية منذ انسحابه من الواجبات الملكية.

وتشير فوردويش إلى أن هذه الخطوة قد تُسهم في تليين المواقف المتبادلة، وتفتح نافذة لمصالحة طال انتظارها. فعودة هاري إلى بريطانيا بشكل آمن ومنظم، برفقة أسرته، يمكن أن يكون بداية حقيقية لإعادة بناء الجسور بينه وبين الملك تشارلز، خصوصًا بعد سنوات من التباعد التي رافقتها تسريبات إعلامية ومذكرات مثيرة للجدل.

التقارير تؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغيّرًا في الديناميات العائلية، وأن عودة الأمير إلى المشهد البريطاني—ولو بشكل محدود—قد تفتح صفحة جديدة في واحدة من أكثر العلاقات العائلية متابعة حول العالم.

اقرأ ايضا في فن

سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد
10:58

سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد

تصدرّت الممثلة السورية سحر فوزي مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها الأخير عبر قناة "الحدث"، حيث أدلت بتصريحات مثيرة تناولت فيها مشاعرها خلال اللحظات التي تزامنت مع سقوط نظام بشار الأسد، إضافة إلى شهادات شخصية حول دورها ومواقفها خلال سنوات الثورة، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش والتفاعل.

10:58

سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد

تصدرّت الممثلة السورية سحر فوزي مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها الأخير عبر قناة "الحدث"، حيث أدلت بتصريحات مثيرة تناولت فيها مشاعرها خلال اللحظات التي تزامنت مع سقوط نظام بشار الأسد، إضافة إلى شهادات شخصية حول دورها ومواقفها خلال سنوات الثورة، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش والتفاعل.

موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل
10:10

موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل

شهدت إحدى الندوات الحوارية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 لحظة طريفة خطفت الأنظار، إذ تحوّل الموقف إلى مشهد كوميدي ارتجالي بطلته الفنانة الكبيرة لبلبة، التي أثبتت مرة جديدة قدرتها على التعامل مع المواقف المحرجة بخفّة ظل وذكاء يليق بتاريخها الفني الممتد لعقود.

10:10

موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل

شهدت إحدى الندوات الحوارية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 لحظة طريفة خطفت الأنظار، إذ تحوّل الموقف إلى مشهد كوميدي ارتجالي بطلته الفنانة الكبيرة لبلبة، التي أثبتت مرة جديدة قدرتها على التعامل مع المواقف المحرجة بخفّة ظل وذكاء يليق بتاريخها الفني الممتد لعقود.

والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
09:43

والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

شهدت صفحات السوشيال ميديا تفاعلًا واسعًا بعدما نشر الفنان الشامي مقطع فيديو مؤثر جمعه بوالده، وذلك في الذكرى الأولى لـ سقوط نظام بشار الأسد، وهي مناسبة يعتبرها كثيرون لحظة تاريخية لم تُمحَ آثارها بعد من الذاكرة الجماعية للسوريين.

09:43

والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

شهدت صفحات السوشيال ميديا تفاعلًا واسعًا بعدما نشر الفنان الشامي مقطع فيديو مؤثر جمعه بوالده، وذلك في الذكرى الأولى لـ سقوط نظام بشار الأسد، وهي مناسبة يعتبرها كثيرون لحظة تاريخية لم تُمحَ آثارها بعد من الذاكرة الجماعية للسوريين.

اخترنا لك
سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد
10:58
موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل
10:10
والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
09:43
عمر مرموش يفاجئ متابعيه ويعلن خطوبته على جيلان الجباس: "حُلْمي تحقق في 11/11"
08:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025