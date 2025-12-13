رسالة مؤثرة من تاليا ابنة تامر حسني إلى آن الرفاعي تشعل الجدل: أمي الثانية

حرصت ابنة الفنان ، على رسالة مؤثرة إلى مصممة الأزياء آن الرفاعي، طليقة الفنان محمود ، بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدة أنها تعتبرها والدتها الثانية.



وكتبت عبر حسابها في : " لمن أعتبرها أمي الثانية، يا ألطف إنسانة وامرأة قوية، أنتِ لستِ فقط أم صديقتي المقربة، بل فرد من عائلتي، كلنا نحبك كثيرًا، ونصائحكِ وحبكِ يعنيان لي الكثير، أنا ممتنة جدًا لوجودك في حياتي، وكلما احتجت إليكِ كنتِ دائمًا موجودة، أتمنى أن يجلب لك هذا مماثلة لما تمنحين من حولك، أحبك يا أنونا".

بدورها ردت آن الرفاعي قائلة: "هذه الكلمات تعني لي الكثير، شكرًا لكِ على حبكِ وقلبكِ وروحك الجميلة، أنا محظوظة جدًا بوجودك في حياتي يا ابنتي الرابعة، أحبكِ".