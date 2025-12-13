رسالة مؤثرة من تاليا ابنة تامر حسني إلى آن الرفاعي تشعل الجدل: أمي الثانية

وكتبت تاليا
عبر حسابها في انستغرام
: "عيد ميلاد سعيد
لمن أعتبرها أمي الثانية، يا ألطف إنسانة وامرأة قوية، أنتِ لستِ فقط أم صديقتي المقربة، بل فرد من عائلتي، كلنا نحبك كثيرًا، ونصائحكِ وحبكِ يعنيان لي الكثير، أنا ممتنة جدًا لوجودك في حياتي، وكلما احتجت إليكِ كنتِ دائمًا موجودة، أتمنى أن يجلب لك هذا اليوم سعادة
مماثلة لما تمنحين من حولك، أحبك يا أنونا".
بدورها ردت آن الرفاعي قائلة: "هذه الكلمات تعني لي الكثير، شكرًا لكِ على حبكِ وقلبكِ الطيب
وروحك الجميلة، أنا محظوظة جدًا بوجودك في حياتي يا ابنتي الرابعة، أحبكِ".