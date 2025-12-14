باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد ابنه "شمس" بأجواء عائلية

الاحتفال، الذي اتسم بالخصوصية والهدوء، أظهر باسل خياط في دوره الأبوي بعيدًا عن أضواء الشهرة والكاميرات، مكتفيًا بأجواء عائلية مليئة بالدفء، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره الذين اعتادوا على ظهوره المتحفظ فيما يخص حياته الشخصية.
قامت أميرة ويلز كيت ميدلتون بزيارة غير معلنة إلى حديقة Ever After في لندن، في خطوة إنسانية مؤثرة هدفت إلى تكريم ضحايا مرض السرطان ودعم جمعية Royal Marsden Cancer Charity، في مبادرة تعكس التزامها المستمر بقضايا المرضى وأسرهم.
احتفلت الممثلة السورية شكران مرتجى بعيد ميلادها الخامس والخمسين بطريقة لافتة ومبتكرة، بعدما بادر محبوها إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحياء عدد من شخصياتها المحبوبة، وإعادة نجوم مسلسلها الشهير “يوميات جميل وهناء” إلى الأضواء، في مبادرة عكست حجم الحب والارتباط الذي يجمع الجمهور بالنجمة وأعمالها الكوميدية.
شارك الفنان السوري إسماعيل تمر متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه برفقة مجموعة من الشباب السوريين، وثّق من خلاله انطلاق حملة تنظيف بيئية بدأت من ضاحية قدسيا في دمشق، في مبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا وإشادة من الجمهور.