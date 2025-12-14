محبو شكران مرتجى يفاجئونها بعيد ميلاد استثنائي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وشارك عدد من المتابعين صورًا معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها شكران مرتجى محاطة بزملائها من أبطال مسلسل “يوميات جميل وهناء”، ومن بينهم سامية الجزائري، نورمان أسعد وأيمن زيدان، في لقطات حملت روح المرح وأعادت إلى الذاكرة أجواء التسعينيات والضحكات التي رافقت العمل عند عرضه.
وأشاد الجمهور بهذه الفكرة، معتبرين أن استخدام الذكاء الاصطناعي أضفى لمسة عصرية وممتعة على الاحتفال، ونجح في الجمع بين الحنين إلى الماضي والتقنيات الحديثة، في صورة احتفالية غير تقليدية عبّرت عن وفاء المتابعين لأعمال شكران مرتجى وتأثيرها المستمر.
ولاقى هذا المحتوى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم بإحياء ذكريات المسلسل، وانهالت التهاني على شكران مرتجى بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدين مكانتها الخاصة في قلوبهم ودورها البارز في ترسيخ الكوميديا السورية والعربية، ومسيرتها الفنية الغنية بالأعمال التي ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.
قامت أميرة ويلز كيت ميدلتون بزيارة غير معلنة إلى حديقة Ever After في لندن، في خطوة إنسانية مؤثرة هدفت إلى تكريم ضحايا مرض السرطان ودعم جمعية Royal Marsden Cancer Charity، في مبادرة تعكس التزامها المستمر بقضايا المرضى وأسرهم.
شارك الفنان السوري إسماعيل تمر متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه برفقة مجموعة من الشباب السوريين، وثّق من خلاله انطلاق حملة تنظيف بيئية بدأت من ضاحية قدسيا في دمشق، في مبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا وإشادة من الجمهور.
توفي وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا، اليوم الأحد ، في الإمارات بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 78 عاما.