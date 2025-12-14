محبو شكران مرتجى يفاجئونها بعيد ميلاد استثنائي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وشارك عدد من المتابعين صورًا معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ظهرت فيها شكران مرتجى محاطة بزملائها من أبطال مسلسل “يوميات جميل وهناء”، ومن بينهم سامية الجزائري، نورمان أسعد وأيمن زيدان، في لقطات حملت روح المرح وأعادت إلى الذاكرة أجواء التسعينيات والضحكات التي رافقت العمل عند .

وأشاد الجمهور بهذه الفكرة، معتبرين أن استخدام الذكاء الاصطناعي أضفى لمسة عصرية وممتعة على الاحتفال، ونجح في الجمع بين الحنين إلى الماضي والتقنيات الحديثة، في صورة احتفالية غير تقليدية عبّرت عن وفاء المتابعين لأعمال شكران مرتجى وتأثيرها المستمر.

ولاقى هذا المحتوى تفاعلًا واسعًا عبر ، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم بإحياء ذكريات المسلسل، وانهالت التهاني على شكران مرتجى بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدين مكانتها الخاصة في قلوبهم ودورها البارز في ترسيخ الكوميديا والعربية، ومسيرتها الفنية الغنية بالأعمال التي ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور حتى .