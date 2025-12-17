نادين نسيب نجيم بتصريحات لأول مرة عن حقيقة خلافها مع سيرين عبد النور

حلّت ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت حمل عنوان «Nadine X Nishan»، وتضمّن مجموعة من التصريحات الجريئة والإنسانية التي سرعان ما تصدّرت اهتمام الجمهور وتداولها روّاد عقب عرض الحلقة.



خلال الحوار، فتحت باب الحديث عن حياتها الشخصية والعائلية، وتطرّقت بصراحة إلى مصير قرار منع ولديها من السفر، كاشفة تفاصيل حسّاسة تتعلّق بعلاقتها بطليقها وطريقة تعاطيهما مع شؤون أطفالهما. وأكدت نادين أن الخلافات الشخصية، مهما كانت حدّتها، لا يجب أن تنعكس سلبًا على مصلحة الأولاد، مشددة على أن التواصل بين الطرفين يبقى قائمًا عند الضرورة، قائلة إنهما يتحدثان مع بعضهما «حتى لو لم يكونا على وفاق»، عندما يتعلّق الأمر بمصلحة ولديهما.



وأوضحت أنها تحرص على الفصل بين مشاعرها الشخصية ودورها كأم، معتبرة أن الاستقرار النفسي للأطفال أولوية لا يمكن التهاون بها، مهما كانت الظروف. كما شدّدت على أنها تسعى دائمًا إلى اتخاذ القرارات التي تضمن الأمان والطمأنينة لولديها، بعيدًا عن أي تصعيد أو توتّر قد يؤثر على حياتهما اليومية.

ولم يخلُ اللقاء من لحظات عاطفية وإنسانية، حيث تحدّثت نادين عن التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، مؤكدة أن التجارب الصعبة منحتها قوة إضافية ونضجًا في مقاربة الأمور الحياتية، وجعلتها أكثر وعيًا في اختياراتها وقراراتها.

يُذكر أن برنامج «Neshan X» يُعرض مساء كل ثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة «الجديد»، بالتزامن مع بث الحلقة على «الجديد فن» على موقع «يوتيوب»، وسط ترقّب لردود الفعل على الحلقات المقبلة وضيوف الموسم الجديد.