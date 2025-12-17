الأخبار
تدهور الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل ونقله إلى المستشفى بصورة عاجلة
تدهور الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل ونقله إلى المستشفى بصورة عاجلة
تدهور الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل ونقله إلى المستشفى بصورة عاجلة

فن

2025-12-17 | 06:56
تدهور الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل ونقله إلى المستشفى بصورة عاجلة
تدهور الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل ونقله إلى المستشفى بصورة عاجلة

تعرّض الفنان المصري محيي إسماعيل لإصابة بجلطة دماغية، بعد العثور عليه فاقدًا للوعي داخل شقته في منطقة أحمد عرابي بالقاهرة، وذلك عقب بلاغ من الجيران إلى أسرته نتيجة غيابه وعدم ظهوره لفترة، خاصة أنه يعيش بمفرده. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام مصرية، توجّه نجل شقيقته المخرج أشرف فايق إلى الشقة بعد تعذّر التواصل معه، وحاول طرق الباب أكثر من مرة من دون استجابة، ما اضطره إلى كسره، ليعثر عليه ملقى داخل غرفة نومه، ليتم على الفور إبلاغ هيئة الإسعاف التي نقلته إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي تصريحات صحفية، أوضح أشرف فايق أن ما تعرّض له محيي إسماعيل لا يتعدّى وعكة صحية طارئة ولم يصل إلى مرحلة الغيبوبة، مؤكدًا متابعته الدقيقة لوضعه الصحي مع الفريق الطبي المشرف على علاجه.
وحتى الآن، لم تصدر نقابة المهن التمثيلية المصرية بيانًا تفصيليًا حول حالته، مكتفية بالإعلان عن نقله إلى المستشفى واستمرار تلقيه العلاج.

