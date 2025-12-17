تدهور الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل ونقله إلى المستشفى بصورة عاجلة

تعرّض الفنان المصري محيي لإصابة بجلطة دماغية، بعد العثور عليه فاقدًا للوعي داخل شقته في منطقة عرابي بالقاهرة، وذلك عقب بلاغ من الجيران إلى أسرته نتيجة غيابه وعدم ظهوره لفترة، خاصة أنه يعيش بمفرده. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام ، توجّه نجل شقيقته المخرج إلى الشقة بعد تعذّر التواصل معه، وحاول طرق الباب أكثر من مرة من دون استجابة، ما اضطره إلى كسره، ليعثر عليه ملقى داخل غرفة نومه، ليتم على الفور إبلاغ التي نقلته إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.