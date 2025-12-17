تدهور الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل ونقله إلى المستشفى بصورة عاجلة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جديد للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ظهرَت فيه أثناء تجولها في أحد الشوارع، حيث وثّق أحد معجبيها لحظة عفوية جمعتها به.
أعربت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن سعادتها بالعودة إلى الدراما المصرية من خلال مشاركتها في المسلسل الجديد «أولاد الراعي»، في خطوة تمثل عودتها إلى الشاشة المصرية بعد غياب استمر قرابة سبعة أعوام.
كشف الفنان المصري مصطفى أبو سريع عن انفصاله رسميًا عن زوجته وأم طفليه، في خطوة فاجأت جمهوره، موضحًا أن الطلاق تم بشكل نهائي وبعيدًا عن أي خلافات علنية، مع التأكيد على استمرار الاحترام المتبادل بين الطرفين.