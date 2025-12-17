الأخبار
من هاري بوتر إلى الكوميديا..دانيال رادكليف يفاجئ الجمهور
من هاري بوتر إلى الكوميديا..دانيال رادكليف يفاجئ الجمهور
A-
A+

من هاري بوتر إلى الكوميديا..دانيال رادكليف يفاجئ الجمهور

فن

2025-12-17 | 07:38
من هاري بوتر إلى الكوميديا..دانيال رادكليف يفاجئ الجمهور
من هاري بوتر إلى الكوميديا..دانيال رادكليف يفاجئ الجمهور

يفتح النجم البريطاني دانيال رادكليف صفحة جديدة في مسيرته الفنية، مبتعدًا أكثر عن عباءة شخصية “هاري بوتر” التي لازمته لسنوات، من خلال بطولة مسلسل كوميدي تلفزيوني جديد بعنوان The Fall and Rise of Reggie Dinkins، في تجربة تحمل طابعًا مختلفًا عن معظم أعماله السابقة.

المسلسل، المنتظر عرضه على شاشة NBC، يجمع رادكليف مع النجم الكوميدي ترايسي مورغان، إلى جانب مشاركة تينا فاي، في عمل يعتمد على الكوميديا الذكية والمواقف اليومية، ويعيد أجواء التعاون الفني الذي صنع نجاح مسلسل 30 Rock الشهير، ولكن بقصة جديدة وشخصيات مختلفة.

ويجسّد دانيال رادكليف دور مخرج أفلام وثائقية ناجح، يجد نفسه منخرطًا في مشروع غير تقليدي، حين يقرر توثيق حياة لاعب كرة قدم أمريكية سابق، انتهت مسيرته بشكل مفاجئ بعد فضيحة مدوّية. هذا القرار يضعه في مواجهة عالم مليء بالفوضى والتناقضات، ويقوده إلى مواقف ساخرة تكشف الكثير عن شخصيته وعن الشخص الذي يوثّق قصته.

تدور أحداث المسلسل حول رحلة محاولة استعادة المجد الضائع، حيث يسعى نجم الرياضة السابق، الذي يؤدي دوره ترايسي مورغان، إلى تحسين صورته العامة والعودة إلى الواجهة، فيما تتحول العلاقة بينه وبين المخرج الوثائقي إلى مساحة للكوميديا والدراما الإنسانية، مع تصاعد التوترات والمفارقات.

العمل يُظهر جانبًا جديدًا من أداء رادكليف، الذي يبتعد هذه المرة عن الأدوار الغرائبية والتجريبية التي اختارها بعد انتهاء سلسلة هاري بوتر، متجهًا نحو كوميديا تعتمد على الحوار والتفاعل بين الشخصيات. وقد لفتت الأجواء في كواليس التصوير الأنظار، خصوصًا مع الطاقة العالية التي يضيفها ترايسي مورغان، ما انعكس انسجامًا واضحًا على الشاشة.

The Fall and Rise of Reggie Dinkins يشكّل محطة مفصلية في مسيرة دانيال رادكليف، ويعزّز سعيه الدائم لإعادة تعريف نفسه فنيًا، بعيدًا عن الصورة النمطية، في انتظار رد فعل الجمهور عند انطلاق عرض المسلسل في 23 شباط، ومعرفة ما إذا كانت هذه التجربة ستفتح له بابًا جديدًا في عالم الكوميديا التلفزيونية.

