الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
باسم يوسف في ورطة واتهامات خطيـ ـيرة تواجهه بسبب معجبة
باسم يوسف في ورطة واتهامات خطيـ ـيرة تواجهه بسبب معجبة
A-
A+

باسم يوسف في ورطة واتهامات خطيـ ـيرة تواجهه بسبب معجبة

فن

2025-12-17 | 07:46
باسم يوسف في ورطة واتهامات خطيـ ـيرة تواجهه بسبب معجبة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
باسم يوسف في ورطة واتهامات خطيـ ـيرة تواجهه بسبب معجبة

تصدّر اسم الإعلامي المصري باسم يوسف منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو طريف التُقط خلال أحد عروضه الكوميدية، ظهر فيه وهو يساعد فتاة أردنية تُدعى دانيا منصور على تحقيق أمنيتها بالسفر إلى مدينة الجونة لقضاء عطلة رأس السنة، إذ طلبت منه أمام الجمهور تسجيل فيديو موجّه إلى والدتها لإقناعها بالسماح لها بالسفر، في ظل مخاوف الأم على سلامة ابنتها وترددها في الموافقة على الفكرة.

وبأسلوبه الساخر المعروف، خاطب باسم يوسف والدة دانيا بطريقة فكاهية محاولًا كسر القلق وإضفاء جو من المزاح، قبل أن يؤكد لها أن الجونة مدينة آمنة ومنظمة، واصفًا إياها بمكان سياحي مغلق يخضع لترتيبات واضحة ويستقبل الزوار من مختلف الجنسيات.
إلا أن تعليقًا أطلقه باسم يوسف خلال الفيديو، قال فيه مازحًا إن الفتاة ستسافر «وتتبسط وتصيع وترجع حامل»، أثار موجة واسعة من الجدل، إذ اعتبره كثيرون مزحة غير موفقة تجاوزت حدود الدعابة، فيما رأى آخرون أن العبارة أُخرجت من سياقها الكوميدي، وأن الهدف منها كان السخرية لا الإساءة.
الجدل سرعان ما توسّع على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من دافع عن باسم يوسف معتبرًا أن الكوميديا بطبيعتها تعتمد على المبالغة وكسر التابوهات، وبين من انتقده بشدة، معتبرًا أن التعليق يسيء إلى صورة الجونة ويقدّمها وكأنها مكان غير آمن أخلاقيًا، أو يروّج لصورة نمطية سلبية عن السياحة فيها.
 

اقرأ ايضا في فن

الهام الفضالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد إخلاء سبيلها
08:21

الهام الفضالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد إخلاء سبيلها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جديد للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ظهرَت فيه أثناء تجولها في أحد الشوارع، حيث وثّق أحد معجبيها لحظة عفوية جمعتها به.

08:21

الهام الفضالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد إخلاء سبيلها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جديد للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ظهرَت فيه أثناء تجولها في أحد الشوارع، حيث وثّق أحد معجبيها لحظة عفوية جمعتها به.

بعد 7 سنوات من الغياب عن الدراما المصرية..امل بشوشة تكشف الاسباب
07:57

بعد 7 سنوات من الغياب عن الدراما المصرية..امل بشوشة تكشف الاسباب

أعربت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن سعادتها بالعودة إلى الدراما المصرية من خلال مشاركتها في المسلسل الجديد «أولاد الراعي»، في خطوة تمثل عودتها إلى الشاشة المصرية بعد غياب استمر قرابة سبعة أعوام.

07:57

بعد 7 سنوات من الغياب عن الدراما المصرية..امل بشوشة تكشف الاسباب

أعربت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن سعادتها بالعودة إلى الدراما المصرية من خلال مشاركتها في المسلسل الجديد «أولاد الراعي»، في خطوة تمثل عودتها إلى الشاشة المصرية بعد غياب استمر قرابة سبعة أعوام.

انفصال مفاجئ بين مصطفى أبو سريع وزوجته
07:50

انفصال مفاجئ بين مصطفى أبو سريع وزوجته

كشف الفنان المصري مصطفى أبو سريع عن انفصاله رسميًا عن زوجته وأم طفليه، في خطوة فاجأت جمهوره، موضحًا أن الطلاق تم بشكل نهائي وبعيدًا عن أي خلافات علنية، مع التأكيد على استمرار الاحترام المتبادل بين الطرفين.

07:50

انفصال مفاجئ بين مصطفى أبو سريع وزوجته

كشف الفنان المصري مصطفى أبو سريع عن انفصاله رسميًا عن زوجته وأم طفليه، في خطوة فاجأت جمهوره، موضحًا أن الطلاق تم بشكل نهائي وبعيدًا عن أي خلافات علنية، مع التأكيد على استمرار الاحترام المتبادل بين الطرفين.

اخترنا لك
الهام الفضالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد إخلاء سبيلها
08:21
بعد 7 سنوات من الغياب عن الدراما المصرية..امل بشوشة تكشف الاسباب
07:57
انفصال مفاجئ بين مصطفى أبو سريع وزوجته
07:50
من هاري بوتر إلى الكوميديا..دانيال رادكليف يفاجئ الجمهور
07:38

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025