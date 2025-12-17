باسم يوسف في ورطة واتهامات خطيـ ـيرة تواجهه بسبب معجبة

وبأسلوبه الساخر المعروف، خاطب والدة دانيا بطريقة فكاهية محاولًا كسر القلق وإضفاء جو من المزاح، قبل أن يؤكد لها أن الجونة مدينة آمنة ومنظمة، واصفًا إياها بمكان سياحي مغلق يخضع لترتيبات واضحة ويستقبل الزوار من مختلف الجنسيات.إلا أن تعليقًا أطلقه خلال الفيديو، قال فيه مازحًا إن الفتاة ستسافر «وتتبسط وتصيع وترجع حامل»، أثار موجة من الجدل، إذ اعتبره كثيرون مزحة غير موفقة تجاوزت حدود الدعابة، فيما رأى آخرون أن العبارة أُخرجت من سياقها الكوميدي، وأن الهدف منها كان السخرية لا الإساءة.الجدل سرعان ما توسّع على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من دافع عن باسم يوسف معتبرًا أن بطبيعتها تعتمد على المبالغة وكسر التابوهات، وبين من انتقده بشدة، معتبرًا أن التعليق يسيء إلى صورة الجونة ويقدّمها وكأنها مكان غير آمن أخلاقيًا، أو يروّج لصورة نمطية سلبية عن السياحة فيها.