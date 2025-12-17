الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
انفصال مفاجئ بين مصطفى أبو سريع وزوجته
انفصال مفاجئ بين مصطفى أبو سريع وزوجته
A-
A+

انفصال مفاجئ بين مصطفى أبو سريع وزوجته

فن

2025-12-17 | 07:50
انفصال مفاجئ بين مصطفى أبو سريع وزوجته
العودة الى الأعلى
Aljadeed
انفصال مفاجئ بين مصطفى أبو سريع وزوجته

كشف الفنان المصري مصطفى أبو سريع عن انفصاله رسميًا عن زوجته وأم طفليه، في خطوة فاجأت جمهوره، موضحًا أن الطلاق تم بشكل نهائي وبعيدًا عن أي خلافات علنية، مع التأكيد على استمرار الاحترام المتبادل بين الطرفين.

وفي رسالة مقتضبة نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، شدد أبو سريع على أن الانفصال لم يكن نتيجة إساءة أو تقصير، بل جاء بعد اتفاق الطرفين على أن لكلٍ منهما طريقه المختلف في الحياة. وأكد أن زوجته السابقة كانت شريكة داعمة وأمًا نموذجية لطفليهما آدم ونوح، لافتًا إلى أن علاقتهما ستبقى قائمة على التواصل الإيجابي من أجل مصلحة الأبناء.

وأشار الفنان إلى أن الأسرة ستظل أولوية مشتركة رغم الانفصال، معتبرًا أن الحفاظ على الاستقرار النفسي للأطفال هو الهدف الأهم في هذه المرحلة. كما وجّه رسالة شكر لكل من دعمه وتمنى له الخير، داعيًا جمهوره إلى الدعاء له ولعائلته.

وتفاعل المتابعون مع الخبر بشكل واسع، إذ عبّر كثيرون عن تقديرهم لطريقة إعلان الانفصال الهادئة، فيما أثار آخرون نقاشًا حول لجوء المشاهير إلى مشاركة تفاصيل حياتهم الشخصية عبر مواقع التواصل، وما يرافق ذلك من جدل متكرر.

فنيًا، يواصل مصطفى أبو سريع حضوره على الساحة الدرامية، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل، بمشاركة نخبة من النجوم، في عمل يجمع بين الكوميديا والدراما، ويُنتظر أن يشكّل إضافة جديدة إلى مسيرته الفنية.

اقرأ ايضا في فن

الهام الفضالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد إخلاء سبيلها
08:21

الهام الفضالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد إخلاء سبيلها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جديد للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ظهرَت فيه أثناء تجولها في أحد الشوارع، حيث وثّق أحد معجبيها لحظة عفوية جمعتها به.

08:21

الهام الفضالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد إخلاء سبيلها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جديد للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ظهرَت فيه أثناء تجولها في أحد الشوارع، حيث وثّق أحد معجبيها لحظة عفوية جمعتها به.

بعد 7 سنوات من الغياب عن الدراما المصرية..امل بشوشة تكشف الاسباب
07:57

بعد 7 سنوات من الغياب عن الدراما المصرية..امل بشوشة تكشف الاسباب

أعربت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن سعادتها بالعودة إلى الدراما المصرية من خلال مشاركتها في المسلسل الجديد «أولاد الراعي»، في خطوة تمثل عودتها إلى الشاشة المصرية بعد غياب استمر قرابة سبعة أعوام.

07:57

بعد 7 سنوات من الغياب عن الدراما المصرية..امل بشوشة تكشف الاسباب

أعربت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن سعادتها بالعودة إلى الدراما المصرية من خلال مشاركتها في المسلسل الجديد «أولاد الراعي»، في خطوة تمثل عودتها إلى الشاشة المصرية بعد غياب استمر قرابة سبعة أعوام.

باسم يوسف في ورطة واتهامات خطيـ ـيرة تواجهه بسبب معجبة
07:46

باسم يوسف في ورطة واتهامات خطيـ ـيرة تواجهه بسبب معجبة

تصدّر اسم الإعلامي المصري باسم يوسف منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو طريف التُقط خلال أحد عروضه الكوميدية، ظهر فيه وهو يساعد فتاة أردنية تُدعى دانيا منصور على تحقيق أمنيتها بالسفر إلى مدينة الجونة لقضاء عطلة رأس السنة، إذ طلبت منه أمام الجمهور تسجيل فيديو موجّه إلى والدتها لإقناعها بالسماح لها بالسفر، في ظل مخاوف الأم على سلامة ابنتها وترددها في الموافقة على الفكرة.

07:46

باسم يوسف في ورطة واتهامات خطيـ ـيرة تواجهه بسبب معجبة

تصدّر اسم الإعلامي المصري باسم يوسف منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو طريف التُقط خلال أحد عروضه الكوميدية، ظهر فيه وهو يساعد فتاة أردنية تُدعى دانيا منصور على تحقيق أمنيتها بالسفر إلى مدينة الجونة لقضاء عطلة رأس السنة، إذ طلبت منه أمام الجمهور تسجيل فيديو موجّه إلى والدتها لإقناعها بالسماح لها بالسفر، في ظل مخاوف الأم على سلامة ابنتها وترددها في الموافقة على الفكرة.

اخترنا لك
الهام الفضالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد إخلاء سبيلها
08:21
بعد 7 سنوات من الغياب عن الدراما المصرية..امل بشوشة تكشف الاسباب
07:57
باسم يوسف في ورطة واتهامات خطيـ ـيرة تواجهه بسبب معجبة
07:46
من هاري بوتر إلى الكوميديا..دانيال رادكليف يفاجئ الجمهور
07:38

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025